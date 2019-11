Téma společného podniku budí kontroverze už nějakou dobu - obzvlášť poté, co minulému vedení metropole nevyšel záměr spolupracovat při výstavbě metra D s Pentou. Magistrát nyní argumentuje tím, že „cesta společného podniku je pro město výhodná proto, že DPP bude moci garantovat kvalitní přestup na MHD a další rozvoj infrastruktury“ kolem stanice metra Nádraží Holešovice.

Projekt totiž počítá s opravou severního vestibulu a výstavbou bytů, administrativních budov i služeb v okolí včetně pohodlných cest pro pěší. Společnost Nové Holešovice Development ovládá skupina investorů v čele s developery Sergem Borensteinem ze společnosti Karlín Group a Thomasem Samii z Ungelt Group. Oba mají v okolí další pozemky, což byl ostatně další argument Prahy, proč má s firmou spolupracovat.

Jenže takový postup se nelíbí realitní skupině CPI miliardáře Radovana Vítka, která by se na projektu ráda podílela - na území Prahy 7 jí patří rozsáhlý brownfield v Bubnech. „Takto by šlo okolním developerům odevzdávat každý druhý projekt. Pozemky v sousedství nemůžou být argument,“ citoval ředitele Zdeňka Havelku deník E15. Ve stejném listu si pak Vítkova CPI objednala inzerát, v němž nabízela o 100 milionů korun víc než Nové Holešovice Development, ale zároveň hrozila dopravnímu podniku trestním oznámením. CPI rovněž podala návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na vydání předběžného opatření.

Nové nezávislé analýzy

„Okolnosti uzavření smlouvy o společném podniku konzultoval náměstek Adam Scheinherr také s Policií ČR,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman ve středeční tiskové zprávě, kde se také píše, že radní pro dopravu a šéf dozorčí rady DPP požádal o nové analýzy nezávislé na dosavadních posudcích od advokátů ze společnosti Havel & Partners a auditorů z KPMG.

„Pozemky dopravního podniku v okolí stanice Nádraží Holešovice jsou samy o sobě nezastavitelné, nepravidelné a bez domluvy s vlastníky okolních pozemků není možné je zhodnotit nebo využít k dalšímu rozvoji. Zároveň prodejem pozemků by DPP ztratil vliv na to, co v okolí stanice metra vznikne, proto se rozhodl si pozemky ponechat a s ostatními vlastníky uzavřít smlouvu, která zhodnocení umožní. Dozorčí rada tento postup schválila,“ dodal mluvčí Hofman s tím, že obdobně postupují dopravní podniky i v západní Evropě.

Zásadní porušení důvěry

Jenže to už - když se v úterý večer do médií dostala zpráva o tom, že u náměstka Scheinherra byla policie - reagovali velmi znepokojeně zástupci Spojených sil. Podle Pospíšila pražský radní tuto skutečnost zamlčel a jde o „zásadní porušení důvěry mezi koaličními partnery“.

„Měli jsme koaliční jednání a jasně zazněla informace, že se o to má zajímat policie. K náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi se objednal policista, který se chtěl poradit. Poslechl si, jak je společná konstrukce podniku řešená, a zase odešel,“ komentoval pro Blesk.cz jeden z magistrátních lídrů a starosta sedmé městské části Jan Čižinský (Praha sobě).

Čižinského uskupení následně na facebookové stránce uveřejnilo příspěvek, kde se Praha sobě hájí. „Těžko se věří tomu, že váš koaliční partner se snaží za vašimi zády vytvořit mediální senzaci z konzultace s policií. Jsme přesvědčeni, že bychom se jako politici měli řídit nezávislými expertními posudky a nemást veřejnost,“ uvedla politická strana v prohlášení.

Radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu/STAN) však tvrdí, že Praha sobě v nekorektním komentáři zamlčuje zásadní fakta. „Rada města nedostala žádné informace, postupně se dozvídáme, že partnerem města má být firma se sídlem na Kypru. Nikdo neví, kdo ji skutečně vlastní a komu poplynou zisky. Teď se navíc dozvídáme, že se o projekt zajímá policie, což nám bylo zatajeno. Za náš klub jednoznačně říkáme, že budeme vždy trvat na transparentním hospodaření města, abychom zábranili opakování korupčních kauz z minulosti,“ napsala Kordová Marvanová ve facebookovém komentáři.

Primátor: Vnímám to jako vážný problém

Podle Prahy sobě však společný podnik podpořil v dozorčí radě DPP také další primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN), který je zástupcem Spojených sil. „Také podle expertních posudků je zvolený postup u společného podniku v pořádku,“ dodává Čižinského hnutí.

Pirátská strana se drží zatím trochu stranou. „Z mého pohledu jde o konflikt mezi Prahou sobě Jana Čižinskeho a Spojenými silami pro Prahu Jiřího Pospíšila týkající se řízení pražského dopravního podniku, kde mají bez Pirátů dohromady většinu v dozorčí radě. Řešilo se to už na pondělním koaličním jednání a existuje plán postupu do budoucna. Jelikož situaci vnímam jako vážný problém, pevně věřím, že mezi sebou naleznou koaliční partneři co nejdříve shodu. A místo zbytečných dohadů v koalici navrhnou konstruktivní řešení situace. Koaliční jednání bude v pravidelném termínu v pondělí jako každý týden,“ uvedl v prohlášení pro Pražský deník primátor Zdeněk Hřib (Piráti).