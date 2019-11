Policie odmítla návrh na zpřístupnění funkcionality „facial recognition“ podrobně komentovat. Z její strany má však prý jít o pouhé „otevření debaty“.

„V rámci komunikace s magistrátem jsme navrhli zamyslet se do budoucna nad možností otevření tématu ohledně systému rozpoznávání obličejů a jeho využitelnosti v rámci městského kamerového systému,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Policejní žádost o „zpřístupnění funkcionality“, která má vycházet ze tři roky staré koncepce městského kamerového systému, potvrdil Českému rozhlasu primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Praha byla požádána @PolicieCZ o spuštění pilotního projektu v městském kamerovém systému na "face recognition." Jsme k tomu velice zdrženliví, rozhodně svět velkého bratra v Praze nechceme. — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) November 20, 2019

„Jsme k tomu rezervovaní. Jde nám především o soukromí obyvatel. Je to velmi citlivé a rozhodně bychom nechtěli zpřístupnit ty kamery bez širší diskuze. Dokáži si to představit pouze v určitých konkrétních případech a na konkrétní vymezený čas s jasným úkolem,“ prohlásil mimo jiné ve vysílání Radiožurnálu Hlubuček, podle kterého Praha nechává návrh prověřit u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Hlubuček také naznačil, že policií vytipovaná místa jsou přestupové uzly metra, stanice Nádraží Veleslavín, největší nádraží ČD a část Starého Města v oblasti židovských památek. Návrh by prý mohl přispět k potírání hrozby terorismu, nelegální migrace, drogové či mravnostní kriminality.

Politici jsou skeptičtí

Mezi pražskými politiky, kteří by museli novinku odsouhlasit, ale nápad policie nadšení nevzbudil. „Já osobně jsem proti užívání technologie rozpoznávání obličejů na městském kamerovém systému,“ napsal Pražskému deníku primátor Zdeněk Hřib (Piráti). A stejný pohled sdílejí i jeho koaliční partneři.

„Vnímáme to jako velký zásah do soukromí. Už teď se shromažďuje obrovské množství dat o lidech, kteří nejsou podezřelí z žádné trestné činnosti a nově navržený nástroj je podle nás velmi zneužitelný. Míra zásahu do soukromí tady neodpovídá potenciálním přínosům,“ sdělil šéf klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09), podle kterého jsou „silně skeptičtí“ i jeho kolegové. „Nevidíme žádné důvody pro zavádění podobného systému,“ vzkázal také lídr zastupitelů uskupení Praha sobě Jan Čižinský.

Zdrženlivý postoj má k myšlence i opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO). „Pokud se mají tyto technologie a jejich efektivnost testovat, nechť se tak děje někde, kam chodí platící návštěvník, který musí dodržovat pravidla dobrovolně navštívené akce. Člověk pohybující se na ulici je ale úplně jiná situace. Rizika zneužití jsou podle mě příliš velká,“ prohlásil Nacher. Za návrat před listopad 1989 označil ideu předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Technologii použila londýnská policie

Do zástupu kritiků se zařadil i výkonný ředitel sdružení Iuridicum remedium, která se zabývá ochranou soukromí. „Snižuje se počet trestných činů, tak proč se má zavádět automatické sledování občanů,“ řekl Českému rozhlasu Jan Vobořil.

Technologii rozpoznávání obličejů testují policisté třeba ve Spojených státech i Spojeném království. Londýnská policie s tím začala v roce 2016 během karnevalu v Notting Hill a od té doby provedla nejméně deset zkoušek. Podle nezávislé akademické studie, o které psala britská média v létě, se čtyři pětiny obličejů „vytipovaných“ kamerami neshodovaly s podezřelými osobami z policejních statistik.

Lidskoprávní organizace Big Brother Watch navíc zažalovala policii kvůli experimentování s kamerami u soudu. V Číně zase vyvolalo polemiku nedávné propojení systému „facial recognition“ s aplikací ke vstupu do metra ve městě Čeng-čou.