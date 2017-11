Policie odložila prošetřování tragické smrti herce Jana Třísky

Policisté odložili prošetřování případu smrti herce Jana Třísky ze září tohoto roku. Při prověřování jeho tragického pádu z Karlova mostu policie nezjistila trestný čin a případem se nebude dál zabývat. Úmrtí herce bylo podle prvotních zjištění vyšetřovatelů nešťastnou náhodou. V úterý o tom informovaly České noviny.

„Prošetřování této události ukončili kriminalisté prvního policejního obvodu 9. listopadu odložením, neboť se v dané věci nejedná o podezření z trestného činu a věc nelze vyřídit jinak," uvedl pro České noviny policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Herce Jana Třísku po pádu do Vltavy zachraňovali dva cestující kolem plující lodi. Lékaři ho uvedli do umělého spánku, za necelé dny však zemřel v Ústřední vojenské nemocnici. Podle herce a režiséra Jiřího Mádla se Třískovi vymstil rituál chodit na Karlův most a čerpat tu sílu před natáčením každého nového filmu. Právě pod Mádlovým vedením měl Tříska natáčet film Na střeše.