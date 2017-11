Kamery na hlavním nádraží v Praze? Policie nevidí, co se děje

Správa železniční dopravní cesty totiž odmítá sdílet záběry ze svých kamer s policií a ta je bezmocná. Správa železnice přitom argumentuje, že to zákon neumožňuje. Podle pražského radního Libora Hadravy jsou však tyto argumenty mylné.

V současnosti tak operační důstojník na policejním ředitelství nemá šanci reagovat na aktuální nebezpečí, jemuž by se dalo předejít, kdyby viděl, co se na hlaváku momentálně děje. Kritizuje to plukovník Jan Koníř, v jehož obvodu nádraží stojí. „Když nám například odjíždí banda fanoušků Baníku, musíme se spoléhat na hlídku, která je na místě. Ta ale nevidí všude,“ láteří Koníř.

Na problém Deník upozornil již v září

Problém, na který Pražský deník upozornil již v září, přitom leží před prahem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která vlastní kamery na nádraží a odmítá, aby byly součástí takzvaného Městského kamerového systému, jako tomu je u pražského dopravního podniku.

„Ze zákona to není možné. Takže v případě, že nedojde ke změně zákona, tak to prostě není možné,“ zdůraznil náměstek generálního ředitele pro správu majetku Tomáš Drmola ze SŽDC. Přitom pražský dopravní podnik kamery z metra běžně sdílí nejen s policií, ale i záchranáři a hasiči.

Když to jde u dopravního podniku, proč dělají problém na Správě železniční dopravní cesty? Porušuje snad zákon dopravní podnik? Podle radního pro bezpečnost Libora Hadravy v tom bude jen lidská lenost.

„Z mého pohledu se pan Drmola mýlí, pokud tvrdí, že legislativa toto neumožňuje. Obdobně je již zaintegrováno 1825 kamer dopravního podniku do Městského kamerového systému,“ odpověděl Hadrava a dodal, že SŽDC sdílení kamer s dalšími subjekty připustilo při registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů už před osmi lety. Dosud se ale vedení SŽDC nebylo schopno domluvit s magistrátem.