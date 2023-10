/FOTO/ Celkem pět cestujících z tramvaje a autobusu ošetřili v sobotu 14. října po páté hodině ráno dvě posádky pražských záchranářů. Na místě zasahovali také policisté a hasiči. Nehoda se stala na křižovatce ulic Švehlova a Práčská v pražské Hostivaři.

Dopravní nehoda tramvaje s autobusem se stala v sobotu 14. října ráno ve Švehlově ulici. | Foto: ZZS HMP

„Tři pacienty, zhruba padesátiletou ženu a dva muže ve věku dvacet a čtyřicet let jsme po ošetření a zajištění transportovali do pražských nemocnic,“ uvedli záchranáři na sociální síti s tím, že zranění dalších dvou lidí po ošetření převoz do nemocnice nevyžadovalo. „Všichni měli úraz hlavy,“ doplnili.

Podle policistů se doprava na uvedené křižovatce v době vyšetřování příčin na zhruba hodinu zcela zastavila. „Policisté z oddělení dopravních nehod nyní zjišťují okolnosti a míru zavinění účastníků nehody. Řidiči obou vozidel měli negativní test na alkohol,“ doplnil policejní mluvčí Jan Rybanský.

U střetu dále zasahovaly tři jednotky pražských hasičů. "Zajistili jsme nehodu a dále spolupracovali s dopravním podnikem," vyjádřili se Hasiči Praha na sociání síti.