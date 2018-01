Policie hledá tři pohřešované dívky

Příbram – Příbramští kriminalisté pátrají po třech nezletilých dívkách z Příbrami. Tři spolužačky byly naposledy viděny 16. ledna v 13:25 hodin v Příbrami na ubytovně Horník.

Jedná se o Markéta Pritokovou, narozenou 21. 9. 2005, Liana Horváthovou, narozenou 21. 5. 2005 a Adéla Malíkovou, narozenou 29. 12. 2004.

Z ubytovny odešly zpět do školy na odpolední vyučování, tam však již nedorazily. Provedeným šetřením se podařilo zjistit, že všechny tři se měly předem domluvit a odjet autobusem do Prahy. „V minulosti již takto odcestovaly. Do současné doby se ale domů nevrátily,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová. Pravděpodobně utekly do Prahy.

Veškeré poznatky k pohřešovaným dětem je možné sdělit na kterékoliv oddělení Policie České republiky, na bezplatnou linku 158 nebo na telefon 974 879 268 (313).



Popis Markéty Pritokové:

- střední 150 cm vysoké postavy,

- zelené oči,

- dlouhé tmavě hnědé vlasy,

- oblečení: delší tmavě zelený kabát s kožíškem kolem kapuce, černé kalhoty, černé kotníkové boty, fialová školní taška.

Popis Liany Horváthové:

- střední 147 cm vysoké postavy,

- hnědé oči,

- dlouhé světle hnědé vlasy,

- oblečení: zelenomodrá bunda do pasu, černé legíny, hnědé boty tzv. farmářky.

Popis Adély Malíkové:

- střední 150 cm vysoké postavy,

- hnědé oči,

- dlouhé černé vlasy,

- oblečení: delší černá koženková bunda na límci s bílým kožíškem, školní batoh červené barvy značky Puma.