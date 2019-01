Policejní Sprinter dostihl stovky pachatelů přestupků

Praha – Zátah na dělníky pracující na staveništích, dopravní akce na hlavních tazích i odlehlejších silnicích, která však tentokrát nevynechala ani uživatele modřanské cyklostezky – a nakonec ještě razie v místech, kde se obvykle srocují kriminálně závadové osoby, konzumenti drog i dealeři, kteří jim dávky fetu dodávají. A také kontroly vybraných provozoven spojené s dohledem na to, jak provozovatelé dodržují zákaz prodeje alkoholických nápojů nezletilcům a mladistvým. To vše zahrnovala rozsáhlá bezpečnostní akce Sprinter, kterou policisté IV. obvodu pražské policie uspořádali v jižní části metropole od čtvrtečního rána do noci na sobotu.

Policisté kontrolovali i cyklisty. | Foto: Policie ČR

V rámci akce policisté kontrolovali celkem 2571 osob. O tom, že se Sprinter tentokrát vydal spíše na vytrvaleckou trať, svědčí i další čísla dokumentující rozsah akce: prověrky se týkaly i 1455 vozidel, 81 cyklistů (z nichž dva byli přistiženi pod vlivem alkoholu blížící se hodnotě jednoho promile a spousta jich svá kola neměla v pořádku), dále také 21 staveb a 70 živnostenských provozoven. Úlovek, který uvízl v síti policejních kontrol, je bohatý. Policisté odhalili 16 pachatelů trestných činů, přičemž se nejednalo jen o řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog a nyní kvůli tomu mají na triku ohrožení pod vlivem návykové látky. Dopadeni byli také pachatelé krádeží či ti, kteří se dopustili maření výkonu úředního rozhodnutí. Podařilo se rovněž najít deset lidí figurujících v celostátní pátrací databázi a vypátrat pohřešovanou mladistvou osobu. Zapojila se i cizinecká policie Přímo na stovky se počítají zjištěné přestupky. Jejich počet se vyšplhal k číslu 264. Většinu z nich, 225, vyřešila pokuta uložená na místě; v celkovém součtu se sankce pro provinilce vyšplhaly k částce 85 300 Kč. Pětadvaceti přestupky, které byly vážnější, ale ještě nedosáhly úrovně trestného činu, se budou zabývat úředníci ve správním řízení. Většinou před ně předstoupí nezodpovědní řidiči: ve 14 případech se totiž jednalo o jízdu pod vlivem alkoholu pod hranicí jednoho promile – a k tomu se ještě přiřadilo sedm motoristů ovlivněných drogami. Dvaadvacet ze zaznamenaných přestupků mají na svědomí cyklisté, z nichž 17 vyvázlo s pokutami (dohromady zaplatili 3300 Kč); pět kolařů se ale nevyhne správnímu řízení. Do statistik se zapsaly také kontroly mladičkých pijáků a prověrky na staveništích. Tři přistižené mladistvé, kteří měli upito, si museli přijít vyzvednout rodiče – a rodiny se dostaly do centra pozornosti sociálky. A zásahy na stavbách, prováděné i za účasti celníků, cizinecké policie, a dokonce i s nasazením vrtulníku nad velkými staveništi v Modřanech a na Pankráci, odhalily 58 dělníků podezřelých z porušení pracovní kázně. Rovných 50 případů – vesměs se jedná o české občany, kteří se většinou provinili tím, že neměli u sebe pracovní smlouvu – řeší oblastní inspektorát práce, zbývajících osm je v kompetenci celníků.

Autor: Milan Holakovský