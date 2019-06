Na poslední demonstraci spolku na Václavském náměstí přišlo podle pořadatelů zhruba 120.000 lidí. Demonstrace na Letné za odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše začne 23. června v 16:30. Kvůli demonstraci se dnes konala na magistrátu porada představitelů všech složek integrovaného záchranného systému. Na protest budou dohlížet policisté antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby i kriminalisté, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Zdravotní dohled na akci pomůže zajistit ČČK. Kmenových pracovníků organizace bude na demonstraci 45 a zhruba 60 lidí zajistil organizátor. Jedná se o lidi se zdravotnickým vzděláním nebo zdravotnickou průpravou, uvedla ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 1 Jaroslava Marková.

Takhle se demonstrovalo v českých městech 11. června:

Na místě bude deset stanovišť, kde budou zdravotníci ve vestách ČČK a k dispozici bude 24 zdravotníků v terénu. Na místě budou i dva stany, které budou sloužit k základnímu ošetření, doplnila Marková.

Hasiči v plném stavu

Na Letné budou za záchrannou službu koordinátor a krizový manažer. Budou stát na okraji shromáždění, řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Organizátoři demonstrace zajistili také dobrovolníky, kteří by v případě potřeby umožnili volný průjezd pro vozy záchranné služby, uvedla Marková.

Hasiči budou v neděli připraveni v plných stavech, počet hasičů ale nebylo kvůli protestu třeba navyšovat, řekl ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Pro hasiče je podle něj Letná příhodným místem, na které se sbory v případě nutnosti dostaví za pár minut ze tří stanovišť.

Posílené metro

Vzhledem k velkému počtu možných účastníků demonstrace posílí Dopravní podnik hlavního města Prahy v době od 14:00 do 17:00 a pak od 18:00 do 20:00 provoz metra na lince A v úseku Dejvická - Želivského. Mezi spoji tak bude interval jen tři až čtyři minuty. "Na ostatních linkách B a C budeme provoz posilovat dle okamžité poptávky záložními vlaky," sdělila ČTK mluvčí podniku Aneta Řehková.

A takhle vypadaly transparenty demonstrantů po celé České republice:

Kvůli tomu, že nelze předpovědět celkový počet účastníků, musí podle ní lidé v okolí akce počítat s případnými problémy v MHD. "Komplikace očekáváme zejména na nábřeží Edvarda Beneše, kde by mohlo dojít k omezení tramvajového provozu," uvedla. Pokud by ani stanice metra nezvládaly příliv účastníků protestu, může být dočasně uzavřen vstup do stanic. V krajním případě mohou být stanice zcela uzavřeny, takže metro jimi bude jen projíždět. Řehková proto doporučila lidem, aby se při příchodu na akci i odchodu nespoléhali na nejbližší stanice metra a zastávky MHD. Raději by měli zvolit vzdálenější zastávku a zbytek cesty dojít pěšky.