Policejní akce probíhala dva dny

To, že policejní práce nikdy nekončí se opět potvrdilo během posledních dvou dnů před víkendem. V oblasti Prahy 4 probíhala rozsáhlá policejní akce, zakončená obousměrnou dopravní uzávěrou v ulici 5. května, která byla provedena v noci z pátku na sobotu. A v síti uvízla pěkná řádka hříšníků.

Za pomoci strážníků Městské policie hlavního města Prahy, pražských celníků a pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy se policisté zaměřili na kontrolu objektů, pátrání po hledaných osobách, kradených věcech, věcech pocházejících z trestné činnosti a kontrolu dodržování pravidel silničního provozu.

V hledáčku byly zahrádkářské kolonie

Zvýšenou pozornost tentokrát věnovali zahrádkářským koloniím. Chatky, které jsou touto dobou už povětšinou zazimované se s klesajícími teplotami stávají často vyhledávaným cílem lidí bez domova. V nastalém zklidňujícím se provozu v zahrádkách, také narůstá zájem o to, co by se odtud dalo odnést.

Během dvou dnů policisté zkontrolovali 2.176 osob, 1.430 vozidel, 44 objektů, které lze vnímat jako squat, 642 chat a 11 dalších ubytovacích objektů. Vypátrali, zadrželi, nebo dokonce zatkli 23 osob. Výsledkem akce je 313 odhalených a řešených přestupků, za které policisté a strážníci ve 249 případech uložili blokové pokuty v celkové výši 94.600 korun.

Nad rámec těchto kontrol a zjištěných deliktů ještě strážníci Městské policie hlavního města Prahy zkontrolovali 36 vozidel TAXI, u kterých na základě zjištěných nedostatků zahájili v pěti případech přímo na místě kontroly správní řízení a při dalších šesti případech řešili zjištěná pochybení příkazním řízením.

Během uzávěry ulice 5. května policisté, krom jiného, odhalili 3 řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek, dva pod vlivem alkoholu a další dva, kteří měli buď správním orgánem, nebo dokonce soudem vysloveny zákazy řízení motorových vozidel.