Pražští radní se rozhodli ukončit testovací provoz kampaně Pokuta za půlku a prodloužit ji na dobu neurčitou. Akce funguje od 23. října 2017 a v jejím rámci mohou přistižení černí pasažéři zaplatit jen polovinu pokuty, pokud si zároveň koupí celoroční kupon. K dnešnímu dni toho využilo 5378 lidí, ze kterých se stali roční předplatitelé Pražské integrované dopravy.

„Pokuta za půlku je mimořádně úspěšná, více než pět tisíc černých pasažérů motivovala ke koupi ročního kuponu. Sami mohou celý rok jezdit jen za 10 korun za den a pro město to znamená dlouhodobé snižování celkového počtu černých pasažérů. Čísla nám ukázala, že má rozhodně smysl pokračovat,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Jak vyřídit pokutu za půlku

Pokuta za jízdu bez zaplacení je v systému Pražské integrované dopravy 1500 Kč. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na 800 korun. V rámci pokuty za půlku platí, že černý pasažér má možnost si pokutu snížit až na 400 Kč, pokud se rozhodne polepšit se a stát se poctivým platícím cestujícím.

Podmínkou je, že si koupí roční kupon za 3650 korun a spolu s ním a se zápisem o provedené přepravní kontrole od revizora přijde do pěti pracovních dnů do doplatkové pokladny dopravního podniku. Ta je otevřena v ulici Na Bojišti v pondělí a úterý od 10 do 17.30 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.

Počet černých pasažérů meziročně klesl

Počet černých pasažérů v Praze dál výrazně klesá. „V roce 2018 bylo v rámci Pražské integrované dopravy odhaleno revizory bez platné jízdenky jen 232 852 černých pasažérů, o rok dříve jich bylo 272 010. To je o 14,4 procenta méně. Aktivita revizorů přitom nijak nepolevuje, je vidět, že zlevnění ročního kuponu i kampaň Nejedeš načerno? mají své výsledky,“ uvedl vedoucí odboru přepravní kontroly pražského Dopravního podniku Pavel Kurka.

„Černých pasažérů v Praze ubývá každým rokem, jsem rád, že si lidé raději koupí roční kupon a cestují v klidu, než aby se neustále museli ohlížet přes rameno, jestli někde nepřistoupil revizor,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.