Historické památky se vydaly na cestu zpět do Egypta za přísných bezpečnostních podmínek a pod ochranou policie. Pojistná hodnota zapůjčených děl totiž byla jednu miliardu korun. Kromě Egyptského muzea v Káhiře a Velkého egyptského muzea v Gíze zapůjčily artefakty i muzea v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Část výstavy tvořily sbírky z expedic egyptologů Univerzity Karlovy do Abúsíru.

Rozloučení s výstavou Sluneční králové. Zúčastnil se igenerální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Součástí akce bude odvoz vzácných artefaktů zpět do Egypta za přísných bezpečnostních podmínek a pod ochranou policie. | Foto: Deník/Radek Cihla

