Takzvaná pivní kola mají v centru Prahy nejspíš „odzvoněno“. První městská část navrhla zákaz pohybu šlapacích vozítek se stolem a pípou v zónách, do kterých už dnes nesmějí vjíždět větší automobily.

"Beerbiky" by měly mít zapovězenou buď zónu, kam nesmí automobily nad 3,5 tuny, nebo i širší oblast, kam nemohou vozy vážící do šesti tun. První zahrnuje většinu Pražské památkové rezervace na území Prahy 1 a 2, druhá zasahuje i do Prahy 4, 5, 6 a 7.