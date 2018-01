Pojedou autobusy MHD Strahovským tunelem? Rada rozhodnutí odložila

Rada hlavního města odložila rozhodnutí o průjezdu Strahovským tunelem pro autobusy MHD jezdící mezi Smíchovem a Dejvicemi. Autobusy tak do žádného z tunelů Pražského okruhu stále nesmí. Plán podle náměstka primátorky Petra Dolínka, teď projedná dopravní výbor zastupitelstva. O zavedení MHD v tunelech se přitom mluví už dlouho.

Strahovský tunel 15. listopadu v Praze. doprava, silnice, Anděl, Smíchov,Foto: Deník / Divíšek Martin

Radní dostali k dispozici prakticky stejný materiál, který měli schvalovat už loni v říjnu. Politici se ani tehdy neshodli. Důvodem k zavedení autobusů ve Strahovském tunelu je aktuální uzavření vestibulu metra ve stanici Anděl a plánované výluky tramvají. Má jít o dočasné opatření.

Varianty tras autobusů

Dokument navrhoval tři varianty, kterými by mohly autobusy jezdit. Všechny tři varianty, navrhované Ropidem, počítají s desetiminutovým ranním a patnáctiminutovým dopoledním intervalem. Autobusy by jezdily od 6 hodin ráno do 20 hodin.

První varianta počítá s tím, že by autobus linky 126 jel ze zastávky Na Knížecí přes Anděl, Vozovnu Střešovice, Prašný most a Vítězné náměstí na Dejvickou. Druhá počítá s trasou pro linku 126 z Knížecí na Anděl, Vozovnu Střešovice a koncem na Hradčanské. Poslední varianta se týká linky 147 a počítá s trasou Na Knížecí, Anděl, Vozovna Střešovice, Prašný most, Vítězné náměstí a Výhledy.

O zavedení tunelbusů se mluví několik let

S plánem už souhlasila Praha 6, zastupitelé se ovšem nedohodli na tom, kterou z variant preferují. Vedení radnice také odmítá, aby autobusy končily na Vítězném náměstí, které je v současnosti už tak zatížené dopravou.

O zavedení MHD do tunelů městského okruhu se mluví několik let. Naposledy jej odmítl Ropid loni na lednovém zasedání magistrátního výboru pro dopravu. Jako důvody uvedl neefektivnost, bezpečnost a ekologii a nesouhlas dotčených městských částí.