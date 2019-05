Lepší podmínky a hlavně volnější spoje ve směru na letiště nabídne cestujícím vedení hlavního města od příštího měsíce. Od poloviny června totiž budou o víkendech jezdit na lince 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha zdvojené spoje. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid) tak chce posílit spojení v době, kdy autobusy a metro nejezdí tak často a hrozí, že se do autobusů cestující nevejdou.

Ropid už dříve avizovanou změnu definitivně potvrdil na svých stránkách. Zdvojené spoje budou jezdit od devíti hodin ráno do osmi hodin večer, a to až do 15. září. „Měly by vyřešit problém s kapacitou autobusů během delších intervalů metra, kdy jeden autobus, který navazuje na metro, nestačí nabrat všechny cestující,“ vysvětlil mluvčí Ropidu Filip Drápal, proč město novinku zavedlo.