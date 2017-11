Pohár z turnaje v piškvorkách si odnesl tým Oxymorón z Prahy

Do organizace turnaje pIšQworek se zapojilo Gymnázium Přípotoční. Soutěž letos oslavila deset let. Gymnáziu však domácí prostředí příliš nesvědčilo a turnaj ovládl souboj dvou jiných pražských gymnázií Českolipská a Voděradská. To druhé si nakonec odnáší pohár vítěze. Opakování zápasu se může konat na krajském kole, kam postoupily obě pražské školy. Turnaj se konal v úterý.

Oficiálního zahájení, které se konalo 7. listopadu, se zúčastnily všechny týmy. 11 týmů bylo rozlosováno do 4 skupin. Ve skupině D byly pouze dva týmy. Většina týmů volila taktiku soustředěné hry. Ve druhé třídě probíhala taktická příprava týmů, které na své zápasy čekaly. ČTĚTE TAKÉ: Gymnázium Na Zatlance v září otevře alternativní třídu Vítězové a poražení Jako největší favorité se ukázaly týmy Oxymorón z Gymnázia Voděradská a Slič z Gymnázia Českolipská. S nimi se do čtvrtfinále probojovaly týmy Vršovický lopaty, Gladiátoři, Die HoHuMZulern, Projekt Kolínka, 3,33 periodických vesmíru a 0večky. Oxymorón zvítězil nad Gladiátory 17:3. Tým Die HoHuMZulern porazil Ovečky. Tým 3,33 periodických vesmíru zdolal Projekt kolínka a tým Slič naložil s Vršovickými lopatami. Semifinálového klání se účastnily dva týmy z pražských škol, Voděradská a Českolipská. Oxymorón porazil tým Die HoHuMZulern v poměru 18:2. „Ten od nás, co hraje zápasy nejdéle, má nějaké systémy, tak se mi to líbilo, tak to používám taky, ale nevím, jak to funguje,“ řekla po zápase kapitánka poraženého týmu. Dalším vítězem byl tým Slič, který porazil 3,33 periodických vesmíru výhrou 14:6. Poražený tým nakonec bojoval jen o třetí místo. V bojích o medaile se pak odehrál mezi týmy Voděradská vs. Českolipská. Třetí místo nakonec získal tým Die HoHuMZulern. Ve finále se pak potkal tým Slič s týmem Oxymorón, který nakonec zvítězil po dlouhé bitvě. ČTĚTE TAKÉ: Piškvorky jinak: Kolečka a křížky na chodnících Pořadí týmů:

1. místo: Oxymorón (Gymnázium Voděradská) ve složení: Ondřej Dunder, Marek Zelený, Daniel Matoušek, Matěj König a Martin Miller.

2. místo: Slič (Gymnázium Českolipská) ve složení: Ondřej Rubáš, Jakub Holý, Vojtěch Kuba, Vojtěch Lejsek a Martin Srna

3. místo: Die HoHuMZulern (Gymnázium Českolipská) ve složení Zuzana Šraierová, Miroslav Horský, Hugo Daniš, Václav Picka a Dan Kvapil

