To je případ i Radky Kohoutové z Prahy 6. „Každý rok jsme s dětmi využili podzimní prázdniny k návštěvám evropských metropolí. Prodloužený víkend jsme si užili například v Paříži, Londýně či ve Vídni. Letos je ale všechno dražší. A bojíme se s manželem také toho, jaké budeme mít v příštím roce nedoplatky za energie, takže teď spoříme. Zůstaneme doma, ale jeden den půjdeme s dětmi do zoo,“ řekla Pražskému deníku maminka dvou školáků.

Z podobného důvodu zůstane letos doma se svými třemi dětmi i Michal Okrouhlík z Tuklat u Prahy. „S manželkou a dětmi jsme plánovali výlet do zahraničí. Dokonce jsem koupil už i jízdenky. Pak jsem měl ale nečekané výdaje s autem, a tak jsem nechtěl rozházet poslední rezervu za zábavu, za dovolenou. Zůstaneme tedy raději doma,“ popsal technik Michal Okrouhlík.

Z Prahy na dovolenou do Českých Budějovic zamíří Petra Petrusová se svými dvěma syny. Podzimní prázdniny však bude trávit bez manžela. „Nemá volno. A já jsem si musela vzít dva dny dovolené. Pro mě to jsou blbé prázdniny. Počasí je většinou špatné, takže si člověk něco objedná a ani nemá jistotu, jestli nakonec nebude zavřený vevnitř,“ zlobila se úřednice Petra Petrusová, která dodává, že synové jsou sice už ve věku, kdy by zvládli zůstat sami doma, ale když už mají ve škole volno, nechce je nechat doma.

Sami doma, nebo k babičce

„Když jsou navíc sami doma, zase je to pro mě další starost, protože musím navařit. Razantně jsme teď seškrtali objednávaná jídla i restaurace. Je to zbytečně drahé. Na dovolené si to dopřejeme, ale normálně už do hospody celá rodina moc nechodíme,“ popsala Petra Petrusová.

A na podzimní prázdniny nemůže ani povolat babičky. „Ty naše nikdy moc nehlídaly, takže jsme s manželem vždycky museli pytlíkovat prázdniny ze své dovči,“ zakončila.

Současné dny volna pro školáky neudělaly radost ani Lucii Kratochvílové z Prahy 7. „Doufala jsem, že škola nechá přes prázdniny otevřenou družinu, ale nestalo se. S dcerou jsem tak zůstala doma a v práci jsem si vzala home office,“ vysvětlila účetní Lucie Kratochvílová.

Školní družiny, které by rodičům pomohly, během podzimních prázdnin ve většině případů nefungují. To zjistil Pražský deník, který obvolával městské části napříč metropolí.

Družiny byly zavřené

„O podzimních prázdninách nebude ve školách zřizovaných městskou částí v provozu žádná školní družina. Některé ze škol nabídly rodičům možnost děti ve školní družině umístit, ale pro malý zájem – a i s ohledem na ekonomickou rentabilitu provozu – družinu zajišťovat nebudou,“ sdělil Pražskému deníku Jiří Bigas, mluvčí Prahy 4.

Podobné je to i v šesté městské části. „Naše základní školy zpravidla dělají anketu mezi rodiči, zda by byl o družinu během prázdnin zájem. Na základě toho vyhodnotí, jestli je provozně a ekonomicky smysluplné družinu o prázdninách otevřít. Nevedeme v tomto žádnou evidenci, prázdninová družina obvykle funguje v jednotkách škol. Většina má vzhledem k nízké obsazenosti přes prázdniny zavřeno,“ prozradil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

A brány školní družiny jsou v těchto dnech zavřené i v Praze 10 a ve většině škol v Praze 8. „Většina družin je zavřená. A pokud je někde otevřená, my na úřadě to nevíme. Ředitelé si to řeší sami na základě komunikace s rodiči,“ uzavřel mluvčí osmé městské části Martin Šalek.