Podzemní garáže? Praha 1 je chce na Malostranském náměstí

Osm milionů korun chce poskytnout Praha první městské části na studii proveditelnosti ke zvažovaným podzemním garážím v horní části Malostranského náměstí. O jejich vybudování usiluje právě radnice Prahy 1. Záměr ale nemá jednoznačnou podporu ve vedení metropole a opozice ho kritizuje jako „další zbytečné zahlcování historického centra automobily“.

Garáže ani nejsou součástí projektu celkové přestavby a zvelebení Malostranského náměstí, na které už pracuje vítězný tým architektů. Většina prostranství se má proměnit v příjemnou pěší zónou s novou dlažbou, lavičkami, stromy, kašnou i cyklostojany.

Studie proveditelnosti by měla podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) ukázat, jestli by byla stavba garáží vůbec možná, zejména s ohledem na možné archeologické nálezy v lokalitě s tisíciletými stopami osídlení.

Milion korun za jedno místo

„Až v případě pozitivního výsledku studie by se řešilo, jak velké parkoviště a za jakých podmínek by vzniklo. Předpokládám ale, že by drtivá většina míst musela být vyhrazená pro rezidenty,“ upřesnil Dolínek, který zároveň odmítá snahu Prahy 1 o testovací provoz jízdy aut po náměstí v tramvajovém pruhu. „Přineslo by to další zpoždění tramvají, která jsou už teď v té oblasti častá,“ doplnil Dolínek. Podle dosavadních návrhů by garáže mohly mít kapacitu od několika desítek do dvou stovek míst. Předpokládané náklady na vybudování jednoho místa dosahují až milionu korun.

Primátorka Adriana Krnáčová se začátkem jara pokusila garáže dodatečně „přidat“ k rozběhlému projektu, který s nimi nepočítal. Iniciativa ale narazila na výhrady koaličních partnerů. Podle náměstkyně pro územní rozvoj Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) by přepracování dokumentace v takovém rozsahu mohlo zbrzdit začátek prací až o rok.

Nakonec tedy sáhli politici ke kompromisu v podobě dotace na studii proveditelnosti k samostatnému projektu, která je ale například podle opozičních Pirátů de facto „politickým úplatkem“ pro Prahu 1. Předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský varoval, že by nové podzemní garáže lákaly na Malostranské náměstí víc aut, místo hyzdily a z veřejných rozpočtů odsály desítky až stovky milionů korun.

„Vedení Prahy 1 se svými absurdními požadavky na podzemní garáže všude, v poslední době na Václavském a Malostranském náměstí, kazí a brzdí revitalizaci významných veřejných prostranství v centru Prahy. A primátorka Krnáčová jim v tom nadšeně pomáhá. Primátorka by se měla starat o to, aby město fungovalo, a neházet vidle do dobře rozjetých projektů,“ poznamenal Zábranský.

Jedničce chybí parkovací místa

Garáže odmítá také například Klub za starou Prahu nebo architekt Štěpán Toman, který má blízko k náměstkyni Kolínské. „Nedokážu si představit horší místo pro takový záměr než je Malostranské náměstí, kde každé kopnutí do země znamená objevení nějakých historických pozůstatků a kde je problém vyměnit tašky na střeše bez složitých konzultací s památkáři. Právě tam chce Praha 1 vyhloubit opravdu velký prostor,“ upozornil Toman.

Vedení Prahy 1 ale tvrdí, že nová parkovací místa v historickém jádru potřebuje – pro rezidenty i zásobování. Místostarosta a radní pro dopravu Richard Bureš (ODS) zároveň oponuje studii Institutu plánování a rozvoje, podle které uvnitř Pražské památkové rezervace od začátku století stoupl počet parkovacích míst, včetně garážových, nad expertně doporučenou hranici zhruba o dva tisíce. „Pokud jde o Prahu 1, tam za posledních šest let naopak kolem dvou tisíc míst ubylo. A letos v rámci probíhajících revitalizací dalších ulic dojde k dalšímu úbytku,“ zdůraznil Bureš.