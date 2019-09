Podolská vodárna slaví. Bude „babička“ dodávat více vltavské vody?

Podolská vodárna, dílo architekta Antonína Engela, slaví kulatiny – devadesát let od uvedení do provozu. I když po povodních v roce 2002 slouží už jen jako záložní zdroj, po rekonstrukci by měla znovu dodávat vltavskou vodu Pražanům.

Podolská vodárna. | Foto: Archiv PVK