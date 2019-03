Podle návrhu má přibýt 14 875 míst, která budou zpoplatněna. Většinou půjde o modré zóny, tedy určené jen pro rezidenty. Více než polovina z nich je v Praze 4 (7536). Zóny vzniknou v Podolí, na Pankráci a v Braníku.

V Praze 5 vznikne 2513 zpoplatněných míst v oblastech Jinonická, Šmukýřka, Farkány, Musílkova a Černý Vrch. V Praze 6 dojde k rozšíření o 4826 míst. Jde o zpoplatnění zejména v okolí Evropské ulice včetně sídliště Dědina, kde si obyvatelé často stěžovali na uživatele letiště, kteří zde odstavili auta. Nově bude zóna placeného stání také na Hanspaulce a v oblasti mezi Evropskou a Břevnovem.

Termín neznámý

Celkově tak celý systém zón placeného státní rozroste o více než desetinu, dosud je v Praze pod parkovacími zónami 115 tisíc míst. Přesný termín rozšíření zón zatím není stanoven, očekává se, že by to mohlo být do konce roku.

„V současné době jsme zahájili připomínkové řízení k návrhu nařízení, kterým se zóny vymezují,“ řekl Miroslav Čadský z odboru rozvoje a financování dopravy. Poté má jít materiál do Rady hlavního města. Konečné datum zprovoznění bude stanoveno po dohodě s jednotlivými městskými částmi.

Komise pro parkování doporučila pozastavení rozšíření zón na Prahu 9 a doporučila zastupitelstvu městské části projednat návrat k původnímu řešení tarifů návštěvnického stání 20Kč/h již od první hodiny stání.