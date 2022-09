"Z mnoha zdrojů evidujeme, že podmínky pro trénink plavání budou s vysokou mírou pravděpodobnosti velmi ztížené a pravděpodobně i více finančně náročné. Do jaké míry, bohužel nedokážeme v současné době přesně definovat. Vzhledem k informacím o rostoucích cenách energií ovšem očekáváme, že s tím, jak se náklady pro provozovatele budou zvyšovat, tak budou vznikat i potřeby na krytí těchto výdajů, ať již v podobě zdražení vstupů či pronájmů jednotlivých bazénů, či šetřením energií v podobě nižší výhřevnosti bazénů," uvedl pro ČTK generální sekretář Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek.

Vzhledem ke snaze vládních představitelů o řešení energetické krize považuje za obtížné předpovídat, jak to bude v zimě vypadat. "Předpokládáme ovšem, že provozovatelé bazénů budou pravděpodobně nuceni zaujmout postoj ve vztahu k navýšeným cenám energií ve formě snížení teploty vody, případně částečné či kompletní uzávěry. Těžko se ovšem situace predikuje, jelikož situace s energiemi se mění poměrně dynamicky," poznamenal.

Velké problémy může mít na začátku roku 2023 plavecký stadion v Podolí, který vlastní Česká unie sportu. Elektřina potřebná na jeho provoz už podražila meziročně na trojnásobek a čeká se dramatické zdražení plynu po vypršení fixace na konci tohoto roku. "Pokud bychom předpokládali, že pak bude cena plynu na úrovni stávajících burzovních cen, bude nárůst nákladů na plyn skoro pěti až šestinásobný. Pokud jsme tedy v březnu letošního roku utratili za plyn 778 305 korun bez DPH, tak při aktuální ceně plynu na burze bychom hradili 4,5 milionu korun bez DPH. Taková cena je v podstatě likvidační," uvedl ředitel areálu Jan Bezděk.

ČUS proto připravuje různé scénáře případného omezení provozu stadionu v Podolí. "Krajní variantou je dokonce dočasné uzavření celého areálu v případě, kdyby nebylo možné akceptovat cenu plynu, nebo byly zastaveny jeho dodávky," uvedla unie.

Tréninky v chladné vodě

Na Strahově trenérka Škábová zatím žádné zhoršení nezaznamenala. Mírné ochlazení bazénu z teploty nad 27 stupňů Celsia vnímá pozitivně. "Bazény byly pro nás sportovní plavce přehřívané. To, že se o půl stupně zchladila voda, je pro nás spíš dobře. Na rozdíl od veřejnosti, která se spíše koupe, jsou závodní plavci pořád v pohybu a zahřejí se," řekla ČTK.

Hraniční teplotou pro trénink je 25 stupňů. Asociace bazénů a saun ČR ale v srpnu varovala, že drahé energie mohou provozovatele bazénů donutit snížit teplotu bazénů ze současných průměrných 26 stupňů na 22 stupňů Celsia. Škábová takový scénář neočekává. "To by tam nešla ani veřejnost, to si provozovatelé nemohou dovolit. Těch 25 stupňů je minimum, na které mohou jít," uvedla.

Závodní plavci, kteří tráví v bazénu čtyři hodiny denně, by v chladné vodě nemohli trénovat. "To prostě nejde. Nefungují svaly, které potřebujeme zapojovat. Zejména dívky s tím mají problém, protože mají minimum tuku," řekla Škábová.

Upozornila, že informace o omezování provozu bazénů odrazují rodiče od přihlašování dětí do plaveckých oddílů. Tím se zmenšuje plavecká základna. I když se bude šetřit, situace podle ní nebude v nejbližších měsících bezvýchodná. "Věřím, že tuto zimu nějak zvládneme. Ale co se bude dít příští rok, to nikdo neví," dodala.