„Je to vhodný nástroj na tyto komplikované úkoly, týmy pracují paralelně a jsou konfrontovány s názory dalších aktérů jako jsou například vodohospodáři či památkáři,“ přiblížil náměstek pro územní rozvoj Petr Hlavářek (Spojené síly pro Prahu). Zamezit by se tak mělo neshodám mezi všemi zúčastněnými.

Architektonické a projekční týmy, které budou o tento kšeft soutěžit, vybere město zhruba za měsíc. Zúčastnit by se jej měly maximálně čtyři skupiny. V září pak má proběhnout první workshop a pak bude následovat dlouhá etapa diskuzí o tom, jak by měl nový park vypadat. Podle Hlaváčka se začne budovat až za osm let.

„Současná podoba nesplňuje parametry veřejného prostranství či parkové úpravy. Stejně jako revitalizace Karlova náměstí bude celá věc dostatečně prezentována a komunikována. Lidé bydlící v okolí měli možnost se k tomu vyjádřit,“ tvrdí Hlaváček.

Podle náměstka se zvýší celoměstský význam parku poté, co bude dostavěna štvanická lávka spojující Holešovice a Karlín.

Území od Libeňského mostu až po karlínskou zástavbu o ploše 56 hektarů, což odpovídá přibližně polovině Stromovky, se má proměnit ve velkou relaxační zónu. V místě mezi Vltavou a Palmovkou se obnoví bývalé východní rameno Vltavy, jímž si proud razil cestu až do roku 1928. Nové tůně mají být součástí protipovodňových opatření.

Část jednoho z nejlukrativnějších pozemků v Česku také zastaví developeři. Na dosud nevyužívaných pozemcích, ležících v docházkové vzdálenosti od stanice metra trasy B Invalidovna, vyroste v průběhu následujících zhruba 12 let celkem 380 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních a obchodních ploch. Projekt nazvaný Rohan City postaví developer Sekyra Group, ten do něj chce postupně investovat přes 15 miliard korun. Až do jeho dokončení by měla v provozu zůstat nedaleká betonárna společnosti TBG Metrostav.

Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům. Časem se z nich stal brownfield s rozlohou téměř 210 tisíc metrů čtverečních. Svůj název nese po pražském radním a tesařském mistru Josefu Rohanovi, jenž ostrov koupil v roce 1850. V té době byl ostrov pražským korzem.