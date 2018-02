Podmořská královna Issová. Kniha o vodních bytostech může pomoci nemocným

Klára Issová jako víla. Václav Noid Bárta jako drsný novodobý vodník. Připravovaná fantasy kniha Galateia Volání moře popisuje příběh mořských bytostí. Doplňují ji unikátní podvodní fotografie českých celebrit. Část financí z prodeje knížky dokonce půjde na podporu nemocných cystickou fibrózou.

Kniha s názvem Galateia Volání moře vás vtáhne do hlubin díky svému romantickému fantasy příběhu z ostrova Martiniku v Karibském moři. Hlavní hrdinka v sobě navíc skrývá tajemství mořských bohů.

„Jde o příběh plný emocí, vášně a legend. Čtenáři se jeho prostřednictvím přenesou pod vodní hladinu do světa magické hlubiny, kde alespoň na chvilku zapomenou na každodenní starosti. Budou tak mít možnost poznat zcela neprobádaný svět a znovu snít. Bez ohledu na to, zda jsou mladí nebo zralého věku,“ vysvětlila autorka Marta Cottora.

Zážitek ze čtení bude autentický i díky podvodním fotografiím. Fantasy postavy na nich ztvárňují Klára Issová, Václav Noid Bárta, Anna Julie Slováčková a další české osobnosti. „Půjde o první takto unikátně zpracovanou knihu u nás. Celý příběh budou doprovázet jedinečné podvodní fotografie Lucie Drlíkové. Kvůli nim knihu dokonce vytiskneme na speciálním papíře,“ doplnila Marta Cottora.

Magickým snímkům ale předcházel i měsíc příprav. Samotné focení se pak konalo ve dvou dnech v potápěčské jámě v Praze. „Bylo to opravdu hodně náročné. Na focení jsme připravovali scény, plátna na pozadí ve vodě a osvětlení. Šaty nám zapůjčila návrhářka Tereza Sabáčková. Líčení a česání postav se také muselo přizpůsobit vodnímu prostředí. Všechno jsme museli do detailu připravit nad vodou i pod vodou tak, aby to dopadlo na jedničku,“ popsala fotografka Lucie Drlíková.

Kniha by na svět měla přijít v dubnu. Stane se tak ale pouze za předpokladu, že se ve sbírce na crowfundingovém portálu Hithit povede vybrat částka potřebná k jejímu vydání. Pokud se rozhodnete Galateiu podpořit, máte možnost vybírat z celé řady odměn. Kromě limitovaného prvního vydání knížky můžete získat třeba kurz potápění, obleček mořské panny nebo šaty jedné z hlavních postav. Můžete se také stát jednou z postav v dalším díle této podmořské ságy.

Část výtěžku z prodeje knihy také poputuje na podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou. Právě lidé s tímto onemocněním toho mají s podmořským světem hodně společného. „Děti s cystickou fibrózou bývají často označovány jako slané děti. Jejich pot je pětkrát slanější, než je tomu u zdravých lidí. Příběh knihy se odehrává ve slaném moři, kde se naši hrdinové pod vodou stejně jako pacienti s cystickou fibrózou nemohou jen tak nadechnout,“ uzavřela autorka.