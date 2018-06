Podivné židle s oteklými kotníky se objevily po celé Praze. Před čím varují?

Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů Vedoucí kanceláře. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 24400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kont. os.: Ing. Mykhaylo Stoyka, personalni.stojka@seznam.cz, , Pro pobočku v Praze 1 hledáme do týmu nového kolegu/kolegyni na pozici vedoucí kanceláře. Požadujeme vzdělání min. s maturitou, znalost práce na PC, komunikační dovednosti, samostatnost, spolehlivost a aktivitu, stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Finanční ohodnocení v závislosti na výsledcích. Nabízíme VPP/HPP v krásném prostředí, možnost vytvářet si svou pracovní náplň a podíl na zisku. Osloveni budou jen vybraní uchazeči. Životopis a motivační dopis zašlete na personalni.stoyka@seznam.cz. Pracoviště: Ing. mykhaylo stoyka (001), Samcova, č.p. 1177, 110 00 Praha 1. Informace: Ing. Mykhaylo Stoyka, .

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidiči pro rozvoz palet po Evropě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 49000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Telefonický kontakt 9-21 hod, Jde o rozvoz palet po Evropě, ŘP skupiny B , výpis z RT., Hledáme spolehlivé a flexibilní zaměstnance. Od pondělí do pátku a někdy do středy, víkendy volné., Výhody: služební dodávka na cestu domů a do práce.. Pracoviště: Sofie s.r.o., U Hostavického potoka, č.p. 740, 198 00 Praha 98. Informace: Jan Hájek, +420 777 351 035.