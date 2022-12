Vánoční tradice nebo kapří masakr? Aktivisté chtějí zakázat prodej živých ryb

Prodejci mají povinnost nahlásit veterinární správě stánky přes on-line formulář nejpozději sedm dní před zahájením prodeje. Inspektoři se při kontrolách zaměřují na to, zda kádě nejsou přeplněné, jestli je v nich tekoucí voda a ryby mají dostatek kyslíku. „Stánkaři musí mít povinnou výbavu, do které patří nože, palička na omračování ryb a stěrky. Pracovní plocha ve stánku musí jít snadno vyčistit a dezinfikovat. Kontroly se také zaměřují na to, zda nejsou zneužívána chráněná značení a klamáni spotřebitelé,“ prozradil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Zdroj: Lucie Štrachová

Minulý rok inspektoři zkontrolovali téměř 900 prodejních míst a zhruba ve třech procentech v nich zjistili nějakou závadu. Nejčastěji to bylo nenahlášení místa krajské veterinární správě, pochybení v hygieně nebo problémy s životní pohodou zvířat.

Cena stoupla o deset korun

Ceny kaprů se letos pohybují kolem 130 korun za kilo živé ryby. Například sádky Lahovice, které zásobují trh třeboňským kaprem mají cenu 129 korun za kilogram. Meziročně je tak cena zhruba o deset korun vyšší. Ve středních Čechách mohou být ceny o něco nižší, třeba prodejci v Nymburce nabízejí kapry ze sádek v Chlumci nad Cidlinou za 100 až 120 korun za kilogram.