Do 18. prosince bude na Mariánském náměstí osm prodejních stánků, v nichž neziskové organizace a také společnosti hlavního města představí svou činnost a nabídnou k prodeji různé výrobky. Mimo jiné to budou Nadace pro život, Potravinová banka, Anděl strážný, Spolek Kolumbus, H.O.L.I. CZm s.p., či Sdružení Tulipán. Nakoupit bude možné například šperky, řezbářské a další řemeslné výrobky – ať už pro radost nebo jako dárek pod stromeček. V každém případě tak nákup podpoří prodejce z neziskových organizací. Ve stáncích, které budou otevřené každý den od 11:00 do 19:00 hodin, budou k dostání i vánoční dekorace, květiny i různé slané i sladké dobroty a něco na zahřátí.

O adventních víkendech se návštěvníci mohou těšit na divadelní, hudební, pěvecká a další vystoupení. Na pódiu na náměstí vystoupí například Sbor školy Jaroslava Ježka, děti z MŠ Řásnovka a žáci ZuŠ Biskupská, Dixie Band Městské policie hl. m. Prahy, Hudba Hradní stráže, Pěvecké sdružení pražských učitelek PSPU, Ženský komorní sbor Collegium Cantantium, klavírista Patrik Kačo, divadelní soubor Loutky v nemocnici a další. Podrobný program víkendových dnů bude k dispozici na stránkách vanoce.praha.eu.

Dominantou Mariánského náměstí je osmimetrový smrk ozdobený v barvách Prahy: zlatými a červenými koulemi. Vánoční výzdobu doplňuje dřevěný betlém a Ježíškova nebeská kancelář. Unikátní betlém byl vytvořen z modřínu pomocí motorové pily, jeho tvůrcem je řezbář Jan Kužel z Dobré Vody u Hořic. Ježíškovu nebeskou kancelář pak představuje kaplička, v níž si příchozí budou moci napsat na nekonečný dopisní papír svá tajná přání a zazvonit na zvonec, aby se vyplnila.

Trhy na Staroměstském náměstí a Václavském náměstí

Vánoční trhy v sobotu začínají na Staroměstském náměstí. Budou se konat po dvou letech, kdy jejich pořádání znemožnila vládní rozhodnutí, která měla zamezit šíření koronaviru. V sobotu se také poprvé rozsvítí vánoční strom, svítit bude každý den až do Tří králů od 16:00 do půlnoci. Stánky prodejci otevřou každý den od 10:00 do 22:00.

Staroměstské náměstí je skoro připravené na sobotní slavnostní zahájení, na téměř hodinu byl také zkušebně rozsvícen Vánoční strom.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Pětadvacetimetrový smrk ozdobený červenými koulemi a světelnými hvězdami ještě oživí světelná animace, a to od 16:30 vždy po hodině až do 21:30. Střídat se budou dvě melodie Alžbětínská serenáda v podání Karla Gotta a orchestrální podoba skladby All I want for Christmas is you. Náklady na výzdobu i osvětlení stromu jsou podle pořadatelů vzhledem k energetické situaci minimální.

Kromě možnosti nákupu dárků nebo občerstvení trhy nabídnou také různý program. Vystoupí folklórní i taneční soubory z České republiky i ze zahraničí, třeba z Lotyšska, Nizozemska, Polska, Maďarska, Slovenska či Německa. Součástí programu budou i dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11:00 do 15:00 a naváže na ně tradiční program.

Na Staroměstském náměstí bude 79 stánků, na Václavském náměstí, kde dnes trhy také začínají, jich bude 25. Trhy na náměstí Republiky začaly už 24. listopadu a potrvají do 24. prosince. Tradiční jsou v Praze také trhy na náměstí Míru, konají se i na Pražském hradě.

Dlouhodobě býval rozsvícený vánoční stromek také na náměstí mezi katedrálou sv. Víta a klášterem sv. Jiří. Letos jej slavnostně v neděli rozsvítí manželka prezidenta Ivana Zemanová a zahájí tradiční vánoční sbírku ve prospěch SOS dětských vesniček. Letos se trhy na Hradě rozšíří i na druhé nádvoří.