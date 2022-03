Tapír jihoamerický

Samička tapíra jihoamerického Jasmína je prvním potomkem samice Taluen, která do pražské zoo dorazila před dvěma lety z Francouzské Guyany. Nyní téměř sedmiměsíční samice již takřka ztratila své tečky a pruhy, které jsou charakteristické pro tapíří mláďata, a postupně se zbarvuje do tmavohnědé podoby dospělých. Tapír jihoamerický obývá amazonský prales východně od And v oblasti od Venezuely, Kolumbie a Guyany na severu, po Brazílii, Argentinu na jihu a Bolívii, Peru a Ekvádor na západě. Patří mezi lichokopytníky, i když má na zadních nohou čtyři a na předních tři prsty. Dokáže dobře plavat, potápět se a dokonce i chodit po dně. Aktivní je za soumraku a v noci. Den tráví ukryt v hustém lesním podrostu a navzdory své velikosti často uniká pozornosti.

Tapíří samička Jasmína se narodila 29. dubna. Na fotografii je jako dvoutýdenní mládě se svou matkou Taluen.Zdroj: Miroslav Bobek, Zoo Praha