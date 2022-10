Ocenění letos získala například fenka bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax, která je se svým majitelem Pavlem Trollerem členkou Jihočeské záchranné brigády kynologů. Ve středu 13. července 2022 totiž oba společně zachránili lidský život, když po dvoudenním marném pátraní, byli nasazeni do akce a nalezli seniorku ztracenou v Brdech.

I psům hrozí demence. Postihuje hlavně neaktivní zvířata starší desíti let

Dalším psím záchranářem je pak kříženec Broník z obce Hrušky. „Každý si jistě vzpomene na ničivé tornádo, které se ve čtvrtek 24. června 2021 prohnalo jižní Moravou. Právě v zasažené obci Hrušky bydlí i pan Mario, kterého před tornádem zachránil jeho pes Broník. Nic netušící muž byl na své prosklené zahradě, když jeho pes zaznamenal blížící se nebezpečí a rozhodl se ihned jednat,“ popsali organizátoři soutěže.

„Prostě se mi zakousl do nohy, stáhl mě na zem a odtáhl od oken. V další chvíli už se sypalo sklo. Bylo to na poslední chvíli, Broník musel vycítit, že se venku děje něco hrozného, o čem jsem ani já neměl tušení, jakou má sílu,“ vyprávěl Mario. Broník svého majitele zatáhl do bezpečí sklepa.

In memoriam pak byl oceněn pes Horské služby, německý ovčák Benji Milberk, který řadu let spolu s psovodem Pavlem Hořejším zachraňoval v Jizerských horách lidi v úzkých.

Dlouhodobě pomáhajícím psem se pak stala border kolie Bailey, celým jménem Bailey the Model of the Universe. Toho si její majitelka pořídila jako příjemného společníka, ale kolie se postupem času proměnila v asistenčního psa, který ženě pomáhá se zvládáním psychických problému a postupně se vycvičil v certifikovaného asistenčního psa.

Pes Ralf hraje skořápky jako ostřílený hráč. Video je toho jasným důkazem

„Kudy projde, tam dělá radost, pomáhá, zlepšuje mi komunikaci s okolím a po jeho boku se lépe začleňuji do kolektivu. Upozorní mě na přicházející úzkost, zastaví klepání noh, v noci díky němu dokáži spát. Pokud jsem dezorientovaná, vyvede mě ihned k východu, do bezpečnějšího místa. Zabrání mi útěku do vozovky, když mě něco vystraší a mám senzorické potíže, při záchvatu mi sundá brýle, abych si na ně nespadla a co je nejdůležitější, je má opora,“ popsala majitelka Marie.

Cenu hlavního partnera společnosti Akinu získala fenka zlatého retrívra Airys. Její majitelkou je ukrajinská bojová záchranářka z oddělení speciálních operací Azov Olena Mosijčuková. Pětileté fenka nyní pomáhá jako canisterapeutický pes lidem s posttraumatickou stresovou poruchou z války na Ukrajině, a také lidem s postižením. Airys nepomáhá jen na Ukrajině, ale poslední měsíce pracuje v České republice, kde pomáhá ukrajinským dětem ve škole a českým dětem se zdravotním postižením.