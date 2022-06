Začíná hlavní sezona úrazů. Nemocnice urgentně shánějí dárce krve

Samotné nácviky reakce na hromadné neštěstí nebo teroristický útok mají různou podobu. Nejnákladnější je cvičení s reálnými figuranty, levnější pak s magnetickými figurkami a také „pouhý“ administrativní audit.

„Z podnětu záchranné lékařské služby jsme nuceni aktivovat traumaplán možná i jednou měsíčně, protože se to automaticky spouští při současném zranění pěti a více osob. Většina z těchto poplachů ale bývá planých. Třeba proto, že pacienty přijme jiná nemocnice, nebo se zranění ukážou jako méně vážná. Reálně pracujeme v režimu traumatologického plánu tak jednou dvakrát ročně. Většinou jde o důsledky dopravních či jiných nehod,“ upřesnil Burget, podle kterého obvykle nemocnice při hromadných neštěstích přijímá polovinu postižených do 20 minut a zbývající polovinu do 40.

Přípravy na traumaplán

Vlastní bohaté zkušenosti ze zahraničních stáží a misí, na kterých operoval ve válečných zónách, zúročil i v připravenosti pražské nemocnice na humanitární katastrofy. Mezi sedm bodů adekvátní reakce zařadil mj. aktivaci traumaplánu v režimu „stand by“. To znamená, že všichni zdravotníci dostávají zprávu, aby se připravili na případný odjezd do nemocnice, pokud jsou doma. Kvůli zmíněným planým poplachům ale nevyjíždějí automaticky.

K zásadním principům, které vycházejí ze zahraničních zkušeností, patří kvalitní triáž neboli třídění pacientů na lehce, vážně až kriticky raněné a umírající či mrtvé. A také předcházení kumulacím pacientů v „hrdlech lahve“, čehož lze dosáhnout například zjednodušením administrativy nebo přesnou specifikací funkce jednotlivých výtahů. Důležitá je také průchodnost nemocnice, její zabezpečení (např. policií), případně to, aby ve vypjatých okamžicích na urgentním příjmu nezvyšovali zmatek příbuzní obětí nebo třeba novináři.

Aktuální situace na Ukrajině se na chodu 1. chirurgické kliniky VFN projevila podstatně, byť tam (zatím) neoperují přímo válečné šrámy. Příchod válečných uprchlíků nicméně zvýšil vytíženost tohoto konkrétního pracoviště o zhruba třetinu.

Za nárůstem jsou většinou běžné problémy ukrajinských občanů. Lékaři i sestry z kliniky se shodují v tom, že některé nedostatky traumaplánu odhalí cvičení (ve VFN třeba nedostatky vnitřní komunikace kvůli absenci vysílaček), jiné ale až první zkušenost s tragédiemi, které naštěstí Praha dlouho nezažila. Data ukazují, že při teroristických útocích v Evropě v tomto století připadá na počet mrtvých trojnásobek až desetinásobek raněných. A leckde si už prý dnes uvědomují, že při lepším nastavení traumaplánu včetně „nezahlcení“ jediné nemocnice pacienty mohli některým úmrtím předejít.

Být připraven

„Násilí bohužel narůstá nejen ve vzdálených zemích a světadílech, ale i v Evropě. A s ohledem na současné dění na Ukrajině je jasné, že se může jakákoli katastrofa nebo teroristický útok stát i u nás. Je proto velmi důležité, abychom byli připraveni. Na naší klinice pořádáme různá cvičení, spolupracujeme na mezinárodní úrovni s řadou států, například s Německem nebo Izraelem, který má s válečnými konflikty bohaté zkušenosti,“ konstatoval přednosta I. chirurgické kliniky FN a 1. LF UK Zdeněk Krška s dovětkem, že „všichni naši traumatologové absolvovali řadu stáží, kurz DTSC či ATLS zajišťující jednotný přístup k pacientům ve vážných stavech a po úrazech, poskytujeme dokonce výcvik příslušníkům Útvaru rychlého nasazení a snažíme se podle mezinárodních norem edukovat i naše mladé lékaře.“

Ten stejně jako docent Burget vzpomíná na mimořádné pracovní stáže v Jihoafrické republice. „Za jedinou směnu jsme tam operovali více pacientů se střelným či bodným zrněním než u nás za několik let,“ poznamenali „unisono“ oba specialisté.