„Oproti jinému pondělí není situace nijak výjimečná. Když se koukneme na barrandovskou spojku nebo Strakonickou, bývají kolony ráno běžné, děkuji řidičům, že si našli jinou trasu nebo jeli MHD či na kole,“ zhodnotil náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) a poznamenal, že vše běží podle plánu.

Oprava Barrandovského mostu: zkomplikoval se příjezd od Jesenice

Přípravy na rozsáhlou stavbu v oblasti dopravy byly velké. Posílené jsou linky tramvají, autobusů i vlaky. Vznikl také nový přívoz P3, který jezdí v pracovní dny mezi Lihovarem a Dvorci.

„Doporučujeme objízdnou trasu po Pražském okruhu, byť je delší, ale časově vychází lépe než alternativní trasy,“ radí Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací.

Chytré aplikace navedou v provozu

Nejlepší ale pro řidiče je zjistit si aktuální situaci na silnicích použitím mobilní aplikace jako Waze nebo Google Maps. Cesta autem z Dejvic do Braníka přes Barrandovský most zabrala v pondělí dopoledne reportérovi Pražského deníku zhruba čtvrt hodiny.

Kolony se oproti normální situaci na této trase nijak zásadně netvořily, průjezdné bylo Vítězné náměstí, Brusnický i Strahovský tunel. Zcela bezproblémový byl nájezd od Smíchova, silnice byla oproti normálnímu stavu téměř prázdná. V kolonách si ale počkali ti řidiči, kteří se chtěli mostu vyhnout po Pražském okruhu od D1 směrem k dálnici D5.

Provoz se dálenejvíce ucpával v ulicích Vídeňská a Libušská a částečně i na dálnici D1. Ani tam se již dopoledne nevyskytovaly delší kolony. Krátce po půl desáté se kolona začala tvořit i na D0. Zdržení v řádech minut bylo i kolem sjezdu na Jesenici.

Začala oprava Barrandovského mostu. V přilehlé ulici bourala dvě auta

Hustší doprava byla na Pražském okruhu a zahustila se i Komořanská, kde řidiči využili alternativní trasu přes most Závodu míru. Auta také stála v centru Prahy, problematické bylo projet přes Legerovou. V uliciK Barrandovu, odkud je v souvislosti s pracemi zúžený nájezd a kde se také tvořila kolona, se v pondělí dopoledne srazila dvě osobní auta, hasiči krátce zabrali jen jeden jízdní pruh.

Práce na mostě probíhají každý den od 6 hodin ráno do 22 hodin večer. Největší stavební práce vypuknou ve středu, kdy pracovníci budou demolovat rampu ze Strakonické. Ta je totiž neopravitelná a musí být postavena nová. Strakonická bude kvůli tomu na deset dní stažena do jednoho pruhu. Nejvíce kritický den se proto očekává právě ve středu.

Omezení i po celé léto

Rekonstrukce je rozložena do čtyř let. Letos práce, které uskuteční firma Porr, vyjdou na 594,5 milionu korun. Omezení budou probíhat do 2. září, pokud zhotovitel termín nedodrží, ze smlouvy pro něj vyplývá pokuta zhruba pět milionů za první den prodloužení. Do budoucna se má změnit i dopravní režim na mostě, uvažuje se o jeho zkapacitnění.

Most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně přes něj projede okolo 144 tisíc vozidel a dosud nebyl opravován.

„Lana, která drží most po hromadě jsou prorezlá, naši předchůdci neměli odvahu opravovat mosty před volbami. Chtěl bych požádat, aby všichni, kteří mohou, cestovali MHD či vyjeli později a vyhnuli se ranní špičce,“ dodal primátor Zdeněk Hřib (Piráti).