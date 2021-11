PODÍVEJTE SE: Náměstí Míru provoněl punč a svařák. Začaly vánoční trhy

Tradiční vánoční trhy na centrálním náměstí Vinohrad začaly v sobotu 20. listopadu. U kostela svaté Ludmily vyrostla spousta stánků, které nabízejí typické vánoční občerstvení, a to vánoční punč, svařené víno, teplé palačinky či speciality na grilu. Trhy se konají každý den od 10 do 19 hodin a potrvají až do 24. prosince. Akci jsme navštívili s redakčním objektivem.

Z Českých vánočních trhů na Náměstí Míru. | Foto: Deník/Radek Cihla