Fontána se napájí vodou z podzemní šachty s akumulační nádrží, která je ukryta pod náměstím. Voda z trysek fontány stéká zpět do nádrže, kde prochází skrze filtry a znovu vyvěrá nad povrch. „Dochází tak k recyklaci vody, která nám umožňuje výrazně snížit její spotřebu a chovat se ekologicky,“ popisuje radní Jan Chabr (TOP 09/Spojené síly pro Prahu).

V parných dnech Pražanům přijde vhod i nové pítko, které stojí pár metrů opodál.

„Kladli jsme důraz na zklidnění náměstí. Nová fontána s okolními lavičkami jsou jedněmi z prvků, které k tomu přispívají. Lavičky navíc fontánu chrání před tím, aby na ni najelo auto, byť omylem, a poškodilo ji,“ říká Chabr.

Fontánu tvoří 16 vodních trysek ve čtyřech řadách, které prosvěcují LED svítidla bílým světlem. Výšku tryskající vody je možné měnit pomocí frekvenčního měniče umístěného v šachtě.

Intuitivní ovládání

V plánu je připravit ovládání na dálku, díky čemuž budou moci pracovníci z dispečinku určovat výšku vodotrysků, ale i v případě potřeby fontánu vypnout a zapnout. Dalším chystaným posunem je samoregulace trysek na základě pohybu větru.

„Plánujeme na nedaleký stožár veřejného osvětlení uchytit měřič rychlosti větru a do šachty pak umístit čidlo, které bude ovládat výkon trysek. Čím více větru, tím méně vody bude z trysek vyvěrat. Při vysokém poryvu by se dokonce fontána měla sama plně vypnout,“ objasnil Tomáš Jílek, šéf městské firmy Technologie hlavního města Prahy, která vodní prvky spravuje.

Fontána bude v provozu od jara do podzimu. V nadcházejících letech by na Václavském náměstí měly přibýt ještě dvě další menší fontány, a to v jeho horní části.