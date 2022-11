Cesta stromu do Prahy byla dlouhá přibližně 150 kilometrů. "Je to jedna z nejdelších tras, kterou musel strom na Staroměstské náměstí kdy absolvovat," předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. "Přesnou cestu je přitom nutné předem důkladně naplánovat. Souprava totiž dosahuje délky 29 metrů, šířky šest metrů a váhy okolo 35 tun," doplnil. Převoz byl ale podle něj i díky toleranci ostatních řidičů bez komplikací.

Zdobení zabere několik dní

Asi až do pátku nyní potrvá zdobení stromu, které provedou pracovníci THMP. "Na základě zkušeností z předchozích let víme, že celý proces zdobení trvá zhruba desítce našich elektromontérů několik dní. Jen si to představte: šest kilometrů dlouhý řetěz s LED světélky, 80 vánočních hvězd ve dvou velikostech, k tomu 170 červených a zlatých koulí, které budou symbolizovat barvy hlavního města, a na vrcholu dva metry vysoká světelná špice," popsal podobu stromu místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Zvoleno bylo LED osvětlení s minimální spotřebou elektřiny a kvůli úspoře energie bude také omezeno svícení stromu na interval od 16:00 do půlnoci.

Strom bude svítit do začátku ledna. Po odstrojení pak bude rozřezán. Větve zamíří do pražské zoologické zahrady a kmen do pražské odborné střední školy, kde z něj vyrobí třeba nábytek.

Zdroj: Technologie hl. m. Prahy

Strom pro Václavské náměstí

Strom pro Staroměstské náměstí rostl spolu s dalším menším smrkem na obecním pozemku a do soutěže ho přihlásil majitel sousedního domu Petr Kubica, který je z Prahy. Při nedělním kácení uvedl, že to zkoušel již loni, ale vyšlo to až letos. Sousední menší smrk letos rovněž ozdobí pražské vánoční trhy, a to na Václavském náměstí. "Oba stromy se letos kácely s přihlédnutím k tomu, že se v jejich blízkosti nacházela silnice, železniční trať a sloupy vysokého napětí, a tak by je majitel musel stejně odstranit. Jako každoročně se tak jedná o udržitelný přístup, který šetří běžné stromy rostoucí v lese," uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09).

Loni do soutěže dorazilo 35 tipů, ze kterých firma Taiko vybrala smrk ztepilý z Jizerských hor vysoký 21,5 metru. Kvůli pandemii koronaviru se loni nekonalo tradiční slavnostní rozsvěcení stromu, kvůli vládnímu zákazu byly nakonec zrušeny i trhy, což kritizovala firma Taiko i zástupci vedení města. Letos se budou trhy konat v běžném režimu a Pražané i návštěvníci metropole se mohou těšit i na slavnostní rozsvícení.