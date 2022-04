„Kvůli covidu a různým zákazům a příkazům jsem přišla ze dne na den o svou živnost kočárovou dopravu. Vím, že jsem rozhodně nebyla jedná. U mě to bylo ale o to horší, že v mé hlavní živnosti bylo 10 koní, které nemohu zavřít do garáže a čekat na lepší zítřky,“ uvedla Rosická.