Foto, video: Summit v Praze. Erdogan pozdravil krajany, státníky vítal Fiala

Také na chodníku kolem hradeb procházeli jednotlivci či skupiny spíše sporadicky. Mezi kolemjdoucími byla i čtyřčlenná rodina z Ukrajiny. „Přijeli jsme do Prahy jako každý rok obdivovat její krásy. Netušili jsme, že je Hrad zavřený, což je škoda, ale najdeme si jiný program. Zajdeme třeba na Staroměstské náměstí. A k návštěvě vašeho města letos máme i jeden čistě neturistický důvod. Naše dcera by chtěla příští rok začít studovat architekturu. Ideálně v Kyjevě, ale vzhledem k bezpečnosti zvažujeme i druhou variantu, kterou je velmi kvalitní ČVUT,“ svěřila se skvělou angličtinou Inna Pivtorak ze středoukrajinského města Vinnycja s tím, že obhlídka technické univerzity v Dejvicích splnila očekávání.

„A co si slibujeme od tohoto summitu, na který dorazili i zástupci Ukrajiny? Beru to tak, že každá akce se počítá. Obecně to chápu tak, že střední a východní Evropa nám hodně pomáhá, ale společnosti na západě kontinentu ne zcela chápou vážnost situace. Pokud se postupující ukrajinská armáda přiblíží Krymu, Rusko bude totálně naštvané a začnou nevybíravě bombardovat Ukrajinu ještě víc než doteď,“ pokračovala s povzdechem Inna.

Navzdory aktuálním úspěchům Ukrajiny na bitevním poli tak její rodina není v klidu, a to ani během krátkého výletu do Prahy. „Máme v mobilu aplikaci, která nás upozorňuje na dopady bomb v našem regionu. Už i na naše město dopadly rakety. A moji rodiče tam bydlí také. Žijeme v permanentních obavách,“ dodala žena s klidným, ale naléhavým výrazem ve tváři.

Zavření Hradu nevadí

O několik metrů dále se na okamžik zastavila pražská penzistka Marie Nováková. „Samozřejmě právě kvůli tomu, co dělá Rusko na Ukrajině, jsou demonstrace evropské jednoty, jakou je i tento summit, nesmírně důležité. Vyrůstala jsem za socialismu a teď jsem velmi hrdá, že Praha hostí tak významnou událost. A pokud jde o uzavření Hradu na několik dnů, v tomto případě je to zcela pochopitelné,“ prohlásila Marie Nováková.

U nedalekého vstupu do hradního areálu v ulici U Prašného mostu ještě po poledni postávaly hloučky zahraničních turistů, překvapených z toho, že nemohou vstoupit do centra české státnosti. Řada z nich si nechala poradit od policistů postávajících u vjezdu a stánku s akreditacemi pro účastníky summitu. „Situace nás překvapila, ale chápeme to. Narychlo jsme změnili plány a čekáme na příjezd turistické tramvaje,“ řekl Pražskému deníku návštěvník z Mexika, který se představil jako Ezechiel.