Pravidelný provoz na nové trati bude zahájen se sobotním ranním výjezdem. Kvůli opravě tramvajové křižovatky Anděl bude do pondělí do Holyně dočasně vedena linka 4, od úterý pak provoz na nové trati převezme prodloužená linka 5. V souvislosti se zahájením tramvajového provozu do Holyně dochází od soboty k přejmenování autobusových zastávek: Holyně ponese nový název Stará Holyně, zastávka Filmové ateliéry dostane nový název Filmové ateliéry Barrandov.

Tramvaje do Holyně měly jezdit již v rámci tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, ale nakonec v roce 2003 výstavba ustala již v zastávce Sídliště Barrandov. Nyní jsme v původně zvažovaném konci, ale nezastavíme se, co nejrychleji bychom rádi pokračovali do smyčky Slivenec,“ uvedl provozní ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

Nová trať měří jeden kilometr, jsou na ní dva páry zastávek: Náměstí Olgy Scheinpflugové na stejnojmenném náměstí a Holyně, která je nedaleko křižovatky ulic U Náhonu a Pod Vysokou mezí. Trať je částečně zatravněná. Stavba návazného úseku do Slivence by měla začít příští rok na jaře. "Na tento úsek máme pravomocné stavební povolení, do konce letošního roku plánujeme vysoutěžit stavební firmu," řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Tramvajová síť v Praze zažívá v posledních letech rozvoj. Nedávno byla dokončena tramvajová smyčka Zahradní město, obnovena trať na Pankráci, byla zahájena stavba trati do Libuše a přestupního uzlu Depo Hostivař.

