Praha /FOTOGALERIE/ – V pražském Centrálním parku na Pankrácké pláni se 31. srpna uskutečnil dětský den s ČT :D ku příležitosti zahájení vysílání. Na děti zde čekaly známé postavy z Večerníčku, ale i různé hry, koncerty a soutěže.

Česká televize (ČT), která dnes spustila nový dětský program ČT:D a nový kulturní program ČT art, bude ještě asi dva roky zachovávat dětské vysílání i na svých dalších programech. Do té doby by nové programy měly pokrýt 95 procent domácností. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ČT Alžběta Plívová. V současné době Déčko i ČT art pokrývají asi 82,5 procenta domácností. Divákům, kteří mají problémy s naladěním nových programů, podle mluvčí pomůže Divácké centrum ČT.

„Zvážili jsme všechny možnosti a konzultovali jsme je s vedením ČTÚ a na základě jeho doporučení jsme využili možnost pronájmu části práv k regionálním kmitočtům různých regionálních sítí," uvedla Plívová. Označila to za jediné legislativně, technicky i ekonomicky dostupné řešení.

Tato virtuální síť, složená z jednotlivých regionálních subsítí, má podle ní plánované pokrytí 95 procent a je možné ji vybudovat během zhruba dvou let. „Skutečná realizace je závislá na jednotlivých regionálních provozovatelích, zda a v jakém časovém horizontu získají individuální oprávnění," upozornila mluvčí. Dodala, že v současné době to není „jednoduchý proces".

„Do té doby budeme zachovávat v potřebném rozsahu dětské vysílání i na ostatních programech ČT. Například Večerníček bude i nadále na ČT2. Tím plně respektujeme znění zákona," sdělila Plívová. Divákům, kterým se nové programy nepodařilo naladit, poradí Divácké centrum České televize na telefonním čísle 261 136 113.

Dětský program ČT:D je určen pro děti od čtyř do 12 let a vysílat bude denně od 06:00 do 20:00. V hlavním vysílacím čase na něj poté naváže kulturní program ČT art, který se chce v pravidelných tematických blocích zaměřit na nejrůznější oblasti umění. Programy jsou dostupné také prostřednictvím satelitu nebo kabelových operátorů.