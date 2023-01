Kdo se stane hlavou státu? V metropoli začalo druhé kolo prezidentských voleb

Babiš několikrát řekl, že by se v případě zvolení snažil o komunikaci s premiérem Petrem Fialou (ODS), aby společnost nezůstala rozdělená a nerostla nevraživost mezi lidmi. Uvedl, že pro pět stran vládní koalice v předloňských sněmovních volbách hlasovalo 46 procent oprávněných voličů, zbytek má zastoupení v opozici, nebo vůbec.

Ocenil, že poslední dvě debaty v televizi Nova a v Českém rozhlase byly neútočné. Řekl, že pokud by se prezidentem stal jeho protikandidát Petr Pavel, vyzval by své podporovatele, aby nepokračovala nenávist z poslední fáze kampaně.

Hlava státu by podle Babiše měla být pracovitá, znát problémy lidí a mít přehled o jednotlivých resortech. Domnívá se, že má pro to dobré předpoklady. Pokud se lidé mají hůř než za jeho vlády, měli by jej volit v prezidentské volbě, míní.

V případě zvolení by navštívil jako první státy Visegrádské skupiny, kam kromě Česka patří Slovensko, Polsko a Maďarsko. Zaměřit by se chtěl na Hradě na analýzu legislativy. "Nechal bych si udělat analýzu všech zákonů, které jsou ve Sněmovně," uvedl. Pak by se k nim vyjadřoval nebo o nich hovořil s premiérem.

Po volbách podle Babiše zasedne bez ohledu na výsledek předsednictvo hnutí ANO, jehož je předsedou, a zhodnotí jeho kandidaturu. Sám se chce také zaměřit na zlepšení své životosprávy.

Bývalý představitel české armády a NATO Pavel v prvním kole voleb před dvěma týdny těsně zvítězil, když dostal podporu 35,4 procenta. Druhý postupující Babiš měl 34,99 procenta.