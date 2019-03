Správa železniční dopravní cesty se pustila do největší přestavby stanice v Praze od dob dobudování tří posledních nástupišť na hlavním nádraží v 90. letech. Ve Vršovicích začaly přípravné práce na kompletní modernizaci stanice.

Stavba bude postupovat od nuselské strany kolejiště směrem k vršovické části. Obě pražské čtvrti i nástupiště propojí podchod, který vznikne rekonstrukcí a prodloužením nynějšího podchodu. Ve Vršovicích vyústí vpravo vedle nádražní budovy.

Třetí peron navíc

Novinkou projektu je doplnění plánů o jedno ostrovní nástupiště - ke dvěma dnešním peronům přibude třetí. Stanice tak bude mít celkem čtyři nástupiště, neboť zůstane zachován i první peron s přímým přístupem od budovy nádraží.

Třetí ostrov doplnila SŽDC do plánů v posledním půlroce po jednání s městem a jeho organizací Ropid. Ta požaduje nástupiště kvůli možnosti zavedení nových tangenciálních vlakových linek, které by zajistily rychlé spojení do okrajových částí Prahy.

„Zejména jde o nově zamýšlenou linku z Vršovic přes Zahradní Město a Depo Hostivař do Běchovic. Další nástupiště ve Vršovicích umožní i kapacitní rezervu pro další nová spojení nejen v rámci Prahy,“ doplnil mluvčí Ropidu Filip Drápal. Město na stavbu finančně přispěje.

„Považujeme ten požadavek za rozumný a logický, když už bude nádraží rozkopané,“ říká náměstek Stavební správy západ SŽDC Ondřej Göpfert.

Jako metro z Hostivaře na hlavní nádraží

Podle něj se cestující nemusejí obávat dlouhých výluk během stavby. „Postupujeme po částech a dopravní obslužnost bude zachována. Čtyři nástupní místa budou vždy v provozu,“ řekl náměstek.

Proměna a modernizace vršovického nádraží je součástí rozsáhlé stavby 4. koridoru z Hostivaře k jižnímu portálu Vinohradského tunelu. Na trase vzniknou dvě nové zastávky (Eden a Zahradní Město) s přestupem na MHD, trať bude čtyřkolejná.

„Z hlediska pražské veřejnosti má stavba význam, jako bychom budovali metro z Hostivaře na hlavní nádraží,“ uzavřel náměstek Göpfert.