Legendární pochod Praha-Prčice je po roce opět tady, letos se půjde již po padesáté sedmé. Účastníci vyrazí na start již v sobotu 18. května. Co vše musíte do té doby vědět?

56. ročník Pochodu Praha-Prčice 20. května 2023. | Video: Deník/ Radek Cihla

Pochodu Praha-Prčice se každoročně účastní stovky lidí, ani letos tomu nemusí být jinak. I kvůli hojnému počtu účastníků organizátoři upozorňují a podrobnou přípravu a včasnou registraci.

Registrace na pochod

Podobně jako v loňském roce, i letos se dá na pochod přihlásit pouze předem elektronicky zaregistrování na příslušné trase. Podle organizátorů jiná možnost startu možná nebude. Nelze tedy ani přijít přímo na start a registrovat se až tam.

Pochod Praha-Prčice: Na kontrolním místě byl první Martin. Nepřišel, ale přiběhl

Na stránkách pochodu byla registrace spuštěna 1. května a potrvá až do 16. května do půlnoci. Startovné činí 57 Kč za každého účastníka (bez zvýhodněného startovného).

Doprava

V den závodu budou zavedena mimořádná dopravní opatření, mimo jiné bude uzavřena silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí.

Z cíle v Prčici ale pojede kyvadlová doprava do železniční zastávky Heřmaničky, odtud pojedou rychlíky a zastávkové vlaky do Prahy a Tábora.

Z loňského 56. ročníku Pochod Praha-Prčice:

Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěn autobusy, které budou odjíždět z náměstí v Sedlci do cca 19.30 hod. Kromě toho je možnost odjet do Sedlčan vlakem z Olbramovic.

V Prčici bude platit od 10 do 20 hodin zákaz stání pro motorová vozidla. Osobní auta mohou parkovat v Sedlci mimo náměstí a přilehlé komunikace v souladu s dopravním značením.

Trasy

Celkem mají účastníci na výběr z 22 tras. Nejdelší sedmdesát kilometrů dlouhá trasa nesoucí název Karla Kulleho začíná v Praze-Hájích a končí v Prčicích. Organizátoři varují před náročností této nejdelší trasy.

FOTO: Registrace chodců pomohla zvládnout neobvyklé podmínky pochodu do Prčice

„Je náročná, postupujte proto přiměřeně ke svým sportovně tělesným schopnostem, nepřepínejte své síly a nenechte se vyhecovat k nepřiměřeným výkonům. Skončit můžete vždy a můžete se připravovat na příští ročník," uvádí na webových stránkách pochodu.

Na výběr je ale z dalších i o desítky kilometrů kratších tras, každý může zvolit takovou, podle jeho schopností.