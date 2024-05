Pochod Praha-Prčice se uskuteční již tuto sobotu 18. května a na událost se kromě pochodníků připravují i České dráhy (ČD). Vypraveny budou speciální vlaky, posílené budou i pravidelné dálkové a regionální spoje. Zajištěna budou i mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.

56. ročník Pochodu Praha-Prčice 20. května 2023. | Video: Deník/ Radek Cihla

Sedmapadesátý ročník Pochodu Praha-Prčice vyžaduje přípravu jak účastníků, tak dalších dotčených subjektů. Pochodníci mohou využít Celodenní jízdenku - region Středočeský / Prčice. Ta bude v den pochodu platit ve 2. třídě všech vlaků ČD v širší oblasti Středočeského kraje.

Mimořádné vlaky na Pochod Praha – Prčice

Před startem a po závěru pochodu lze očekávat nával cestujících, pro účastníky tedy budou vypraveny mimořádné spěšné vlaky.

„Z Prahy hl.n. směrem do Tábora pojedou v 5:16, 6:16 a 7:16. Na spoji v 5:16 bude nasazený nový RegioPanter v barvách PID, vlak v 6:16 zajistí tři spojené dvouvozové RegioPantery a vlak v 7:16 klasická souprava s deseti vozy. Z Heřmaniček zpět do Prahy pojedou mimořádné vlaky v 18:38, 19:38 a 20:38," uvedli zástupci ČD.

Pochod Praha-Prčice se blíží: Co je dobré před startem vědět?

Během cesty zpět budou k dispozici také kyvadlové osobní vlaky z Heřmaniček do Benešova u Prahy. Na ty budou navazovat příměstské osobní vlaky dále ve směru do Prahy.

Podle ČD budou odjezdy těchto posilových vlaků z Heřmaniček jsou naplánované každou hodinu mezi 15:38 a 20:38. Tyto mimořádné osobní vlaky zastaví také ve Voticích, Olbramovicích a Bystřici u Benešova.

Posilové vozy v pravidelných vlacích

Do vlaků linek R17 Vltava (Praha – České Budějovice / České Velenice) a Ex7 Jižní expres Praha – České Budějovice / Linec budou zařazeny mimořádné posilové vozy. Některé ranní vlaky budou mít vozů až jedenáct, odpolední pak osm vozů.

Zdroj: Deník/ Radek Cihla

Posílené budou také vybrané spoje linky S9 z Prahy do Benešova u Prahy, a také regionální vlaky z Benešova u Prahy do Sedlčan, z Tábora do Milevska a z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Týnce nad Sázavou. Větší kapacitu osobních vlaků mezi Olbramovicemi a Táborem zajistí jednotky RegioPanter a InterPanter, které zde nahradí soupravy Regionova.

Mimořádná zastavení rychlíků ve stanicích Heřmaničky

V souvislosti s pochodem budou odpolední dálkové vlaky linky R17 Vltava / Lužnice mezi Prahou a Českými Budějovicemi mimořádně zastavovat ve stanici Heřmaničky. Sem budou výletníci přijíždět po ukončení pochodu kyvadlovou autobusovou linkou z cíle pochodu v Prčici.

V Heřmaničkách zastaví dálkové vlaky v obou směrech v čase od cca 14:15 do 21:45.

Přeprava kol na Pochod Praha – Prčice

Jelikož se někteří vydají na trasu na kole, i na toto vlaky pamatují. Cyklisté si ale musí ve všech rychlících a expresech mezi Prahou a Českými Budějovicemi rezervovat místo pro jízdní kolo.

Pochod Praha-Prčice: Na kontrolním místě byl první Martin. Nepřišel, ale přiběhl

„Cestujícím s jízdním kolem doporučujeme, aby při návratu do Prahy dojeli na kole do Benešova a odtud využili pravidelné osobní vlaky linky S9 ze stanice Benešov u Prahy, případně kyvadlové vlaky z Heřmaniček do Benešova.