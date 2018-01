Počet nemocných chřipkou v Praze stále narůstá

I když mírně, ale přece. Počet Pražanů nemocných chřipkou setrvale roste. Během uplynulého týdne se vyšplhal ke 1100 na sto tisíc obyvatel. Čerstvá data včera přinesla Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Nejvíce jsou virem zasaženy děti do pěti let a mládež od patnácti do čtyřiadvaceti let. Hygienici vycházejí z dat, získaných od 89 praktických lékařů pro dospělé i dětských lékařů, kteří momentálně registrují více než 167 tisíc pacientů.

Okamžik začátku epidemie není možné predikovat

Jak Pražský deník uvedl již v pondělí, hlavní město se nachází na pokraji chřipkové epidemie. Podle odhadů odborníků by mohla propuknout zhruba za dva týdny, tedy se začátkem jarních prázdnin.

„Přesný okamžik začátku epidemie není možné predikovat, ale podle dosavadního vývoje situace lze její nástup očekávat na přelomu ledna a února letošního roku,“ oznámil ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek. Zároveň připustil, že na očkování je už pozdě. „Po aplikaci očkovací látky trvá organismu přibližně dva týdny, než si vytvoří účinné protilátky,“ vysvětlil.