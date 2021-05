Letošní duben se v pražském Klementinu zařadil mezi třetinu nejchladnějších za posledních 247 let. Průměrná měsíční teplota 8,4 stupně Celsia byla o 2,4 stupně nižší, než je průměr z let 1981 až 2010, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu.

Žena na procházce se psem v zasněženém parku 6. dubna 2021 v Praze. | Foto: ČTK

Letošnímu čtvrtému kalendářnímu měsíci patří sdílené 73. až 75. místo v žebříčku nejchladnějších dubnů od roku 1775, kam klementinské záznamy sahají. Oproti průměru z let 1775 až 2014 byl studenější o 1,1 stupně Celsia. Pokud by se ale za normál braly hodnoty z let 1991 až 2020, byl by oproti nim chladnější zhruba o tři stupně.