Teploty přes den se v tomto týdnu budou většinou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia, minimální noční teploty pak kolem šesti stupňů. V dalších týdnech se začne postupně oteplovat. Celkově bude období od 17. května do 13. června teplotně podprůměrné a pršet bude více, než je pro toto období obvyklé. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Lidé ukrytí pod deštníky. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Jako nejchladnější ze všech čtyř týdnů bude pravděpodobně první předpovědní týden, následně by se měly průměrné týdenní teploty postupně zvyšovat, ale i tak se budou pohybovat převážně blízko hranice podprůměrných a průměrných teplot pro danou roční dobu," uvedli meteorologové. Naopak srážkově bude následující období slabě nadprůměrné. Nejvíc pršet z hlediska celostátního průměru by mělo v tomto týdnu a v týdnu od 7. června. V ostatních dvou týdnech by se měly srážky pohybovat v intervalech běžných hodnot pro toto roční období.