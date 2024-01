/FOTOGALERIE/ V neděli 14. ledna popadala část kovového plotu kolem náměstí Jiřího z Poděbrad. To nyní prochází dlouho plánovanou obnovou. Provizorní plot, který má lidem bránit ve vstupu na staveniště, ale ve větru nevydržel.

Popadaný plot kolem náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. | Foto: se souhlasem Markéty Vaněčkové

Začátkem ledna začala dlouho plánovaná obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Investorem je hlavní město Praha. Práce započaly zatím bez zveřejnění konkrétnějšího harmonogramu nebo plánu uzávěr náměstí, což se setkalo s nelibostí veřejnosti.

Plot popadal při prvním větru

Kovové provizorní ohraničení, které se kolem většiny náměstí před několika dny objevilo, ale nevydrželo první zkoušku počasím. Při nedělním větším větru se část plotu zřítila. „Šla jsem okolo a málem to na mě spadlo,“ uvedla jedna ze svědkyň, která procházela náměstím po zpřístupněném chodníku.

Plot kolem náměstí Jiřího z Poděbrad. Rozvrh prací neznáme, zní z magistrátu

Podle informací Deníku padající plot sledovala i hlídka městské policie, která uvedla, že situaci řeší. V odpoledních hodinách se na místě objevili muži, kteří začali plot narovnávat. Zajištěn proti opětovnému pádu ale podle dostupných informací není.

Starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09) na sociálních sítích uvedl, že se situace řeší: „Nahlášeno stavbyvedoucímu, řeší to, budou to více kotvit do země. Do večera by to mělo být v pořádku.“