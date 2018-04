Plné pytle vložek a hygieny. Nejen Pražané ulehčili život ženám bez domova

Vložky, tampóny a sprchové gely. Uprostřed divadla. Venuše ve Švehlovce společně s neziskovou organizací Jako doma ukončily březnovou sbírku hygienických potřeb pro ženy bez domova. Nejen Pražané, ale i lidé z nejrůznějších koutů republiky prokázali obrovskou vlnu solidarity a ženám bez domova tak alespoň trochu ulehčili život.

Prostředek sálu divadla Venuše ve Švehlovce zaplnily ve středu v poledne tašky, pytle a bedny. Nacházely se v nich vložky, sprchové gely a další hygienické potřeby. Celý březen je do divadla nosili nejen Pražané za cílem pomoci ženám v těžkých sociálních situacích či ženám bez domova. I ony mají menstruaci, a právě pro ženy bez domova je obzvlášť těžké si tyto drahé, ale nutné, potřeby obstarat.

Ukončení sbírky zahájila ve středu v pravé poledne scénka z chystaného představení Co Čumíš?! II- Security report, které bude mít svou listopadovou premiéru právě ve Venuši ve Švehlovce. Místy satirická inscenace popisuje autentický život žen bez domova. To, jak nahlížejí na prostředí ubytoven, a jak vypadá jejich život.

„Když přijdeš na ubytovnu, boty si ukliď. Nebo je nech uprostřed a uděláme to pak společně,“ zaznělo v představení. Vtipným, ač pravdivým hláškám se zasmály i ženy bez domova, které se na ukázku představení přišly podívat.

Pytle a krabice s hygienickými potřebami ocenily hlavně tyto ženy, ale i organizátoři březnové sbírky. „Podařilo se nám sesbírat opravdu veliké množství hygienických potřeb. A pomáhali nejen diváci našeho divadla, nejen muži a nejen Pražané. Nikdo z nás to nečekal a jsme tím opravdu ohromení,“ popsala Alena Julie Novotná z divadla Venuše ve Švehlovce.

Březnovou sbírkou ale nic nekončí. Pomáhat můžete dál. Hygienické potřeby i nadále můžete nosit do centra neziskové organizace Jako doma, která sídlí v Karlíně. „Slýcháme často o snižování spotřební daně z piva, ale ještě jsme nikdy nikoho neslyšeli, aby se pozastavil na nesmyslností spotřební daně za menstruační hygienu. Je potřebné si uvědomit, že stát je tu pro nás a ne naopak. Jsem ráda, že je vidět to, že i když stát v některých ohledech selhává, lidé nejsou lhostejní,“ dodala Alena Julie Novotná.

Nezisková organizace Jako doma se zaměřuje pouze na ženy bez domova, a to proto že ženské bezdomovectví je svým způsobem specifické. „Ženy na ulicích tolik vidět nejsou, ale přesto spousta z nich nemá domov. Přespávají třeba u kamarádů, na ubytovnách či v azylových domech. Jejich situace je ale nejistá a podmínky nemají lehké,“ vysvětlila situaci Lada Hajdíková z Jako doma.

Ženy bez domova se navíc dost často setkávají s násilím, a to jak s psychickým, fyzickým, tak i sexualizovaným. „V jednom našem výzkumu vyšlo, že se s násilím setkalo až 90 procent z nich. I to může být důvod, proč ztratili domov. Ale i na ulici se setkávají s násilím, a to dokonce i od veřejnosti či institucí. Tyto ženy mají za sebou různá traumata a jsou hodně zranitelné. Dobré je ale nezapomenout na to, že pro nás jsou to hlavně superhrdinky a já osobně je hrozně obdivuji,“ uzavřela Lada Hajdíková.