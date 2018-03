Plavání zadarmo. Praha 3 přichází s novým projektem pro seniory a rodiny s dětmi

Praha začne v dubnu chystat demolici lávky u stanice metra C Budějovická. Práce by měly trvat asi 190 dní. Novinářům to dnes oznámili radní Karel Grabein Procházka a ředitel magistrátního odboru majetku Jan Rak. V současné době také není jasné, co bude na místě zdemolované lávky. Proti uzavření pasáže metra protestuje Praha 4 i obchodní centrum DBK.