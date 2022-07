Ze stávajícího obratiště Divoká Šárka bude nová trať pokračovat přímo Evropskou ulicí s novým párem zastávek Divoká Šárka a následně vlevo do Vlastiny ulice. Tam trať povede nejdříve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s automobily, před samotnou křižovatkou vybuduje DPP další dvojici zastávek.

V dalším úseku, od křížení s ulicí U Silnice, čeká Vlastinu ulici nové urbanistické řešení podle studie hl. m. Prahy z roku 2010, podle které DPP připravoval projektovou dokumentaci.

Po dokončení stavby povede středem Vlastiny ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí mezi ulicemi U Silnice a Hodčina zůstane zachováno, mezi novými zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského na něj naváže nová alej.

Nové uspořádání Vlastiny ulice bude znamenat její částečné rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru Ruzyně.Po opuštění Vlastiny ulice trať povede směrem na sever, po levé straně podél Drnovské ulice. Ukončena bude smyčkou s pracovním názvem Dědinská, nedaleko křižovatky Drnovské a Dědinské ulice.

„O plánech na novou tramvajovou trať Divoká Šárka - Dědinská jsem si četl ještě jako dítě školou povinné. Zní to neuvěřitelně, ale až dnes se Praha konečně dočkala zahájení stavby tratě, která už před 47 lety byla součástí projektu stavby sídliště na Dědině. To přitom slouží svým obyvatelům už třicet let,“ poznamenal člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský, podle kterého má DPP za sebou dvanáct let intenzivních příprav tohoto projektu.

