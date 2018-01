Plán na opatření v době smogové situace v Praze se komplikuje

Praha má už hotový návrh na opatření v době zhoršeného ovzduší. Např. při nejzávažnější smogové situaci by do města nesměly vjíždět nákladní vozy nad šest tun a osobní automobily, jejichž SPZ končí buď sudým či lichým číslem. Samotný návrh ale mohou zkomplikovat technické otázky - jak budou vypadat objízdné trasy, nebo otázka vymahatelnosti. Ve středu to zaznělo na jednání legislativního výboru zastupitelstva. Návrh budou radní schvalovat letos 23. ledna. Ve čtvrtek o tom informoval server ekolist.cz.

Návrh na opatření v době vyhlášení stavu regulace je v současnosti hotov a Praha nyní připravuje manuál, jak by se navržená opatření, v případě vyhlášení, zaváděla. Podle radního Libora Hadravy se může vyskytnout problém s kontrolami. V případě vyhlášení totiž bude třeba obsadit vjezdy do města dopravními označeními a zajistit kontroly. ČTĚTE TAKÉ: Praha vyvrací dezinformaci: Protismogová opatření pacienty na životech neohrozí Problém se stanovením objízdných tras „Stanovišť by bylo asi 80, to je 160 příslušníků republikové a městské policie," uvedl radní. Bylo by tedy potřeba zajistit dostatečný počet policistů a strážníků. David Čuřík z právního oddělení odboru ochrany životního prostředí nicméně oponoval, že kontroly nemusí být u každého vjezdu do města, měly by se zaměřit jen na hlavní vjezdy. „Není záměrem nikoho, aby policie nemohla plnit svoje úkony, protože bude muset obsadit všechny vjezdy do Prahy," uvedl Čuřík. Další komplikací může být samotné stanovení objízdných tras pro nákladní dopravu kolem metropole. Radní Jana Plamínková uvedla, že opatření nemá smysl zavádět, pokud do něj nebude spadat Jižní spojka, nahrazující nedokončenou jihovýchodní část tzv. vnějšího okruhu. ČTĚTE TAKÉ: Při smogu se město nesmí uzavřít, vyzývají Prahu Středočeši Návrh budou schvalovat radní Může to znamenat velké komplikace. Říčany totiž nedávno schválily zákaz vjezdu aut na 12 tun na své území. „Auta nad 12 tun by musela využívat objízdnou trasu, která začíná už u Jihlavy a vede přes Havlíčkův Brod, Kutnou Horu na Poděbrady a Nymburk," uvedla Plamínková. Návrh budou 23. ledna schvalovat pražští radní. Nebude ovšem obsahovat tzv. organizační řád, tj. přesný popis kroků v případě vyhlášení. Ten bude teprve zpracovávat Technická správa komunikací (TSK) a magistrát na to ještě musí uvolnit finance. Celý proces se tím může ještě zpomalit. ČTĚTE TAKÉ: Omezení dopravy při smogové situaci by mohla platit v únoru

