Plaga předal v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorům

Nové profesorky a profesoři vysokých škol dnes v Karolinu převzali jmenovací dekrety od ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO). Jsou mezi nimi zejména technici, lékaři a chemici. Oceněni byli odborníci z přírodovědných, humanitních i uměleckých oborů. Celkem jich prezident Miloš Zeman na konci roku jmenoval 52. Všichni mohou nové tituly používat od 13. prosince. Na rozdíl od některých případů v minulosti Zeman nyní žádného kandidáta neodmítl.

Robert Plaga.Foto: ČTK/Ondřej Deml

Slavnostního ceremoniálu ve Velké aule Karolina se zúčastnilo sedm nových profesorek a 43 nových profesorů, další dva se omluvili. Nejvíce kandidátů navrhla Univerzita Karlova, a to 13.





Helena Třeštíková profesorkou

Profesorský titul získali mimo jiné držitel šesti Českých lvů za nejlepší kameru Vladimír Smutný a režisérka Helena Třeštíková. Smutný spolupracoval na řadě snímků, mezi které patří třeba oscarový Kolja, Smrt krásných srnců, Tmavomodrý svět nebo Tobruk. Třeštíková je autorkou více než 40 dokumentárních filmů, zajímala se nejvíce o lidské osudy, mezilidské vztahy a sociální problémy. Známé jsou především Manželské etudy, Marcela nebo René natáčené časosběrnou metodou.

Manželské etudy označila dnes Třeštíková za svůj nejzásadnější projekt. "Teď už je točím 37 let, a tak je to takový projekt mého života," řekla ČTK. Pracuje i na několika dalších časosběrných dokumentech.



Profesory se stali také například ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík nebo loňský laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě fyzik Jan Peřina, který se věnuje optice. Zabývá se zejména studiem neklasických vlastností světla a za svou vědeckou činnost dostal řadu mezinárodních ocenění.

Seznam kandidátů

Procedura jmenování profesorů budí větší zájem od roku 2015, kdy Zeman odmítl jmenovat tři kandidáty kvůli údajným prohřeškům z minulosti. Podle zástupců vysokých škol tak porušil závazný pokyn vědeckých rad vysokých škol a usnesení vlády. Současný seznam kandidátů na profesorský titul byl od té doby několikátý a nikoho dalšího neodmítl.

Ačkoli v minulosti předával někdy dekrety prezident osobně, Zeman se ceremoniálu účastnit nechce. Po dohodě se tohoto úkolu ujal Plaga, podobně jako v posledních letech jeho předchůdci ve vedení ministerstva školství.

Ve svém projevu k nově jmenovaných profesorům Plaga vyzdvihl jejich odpovědnost za vzdělávání a etické hodnoty. On i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve své řeči zdůraznili, že by zejména v dnešní době měli prosazovat otevřenou demokratickou společnost.





"Univerzitní profesor by měl být, a v dnešní době snad ještě více než jindy, nejen vědeckou a pedagogickou, ale i morální autoritou," řekl Zima. Profesoři by podle něj měli věřit ve svobodu, demokracii a v toleranci a měli by za všech okolností vystupovat proti těm, kteří tyto hodnoty zpochybňují.