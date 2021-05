Třiasedmdesátiletý Pirk, který je podle nemocnice vytížen i výukou studentů a řadou aktivit mimo své domovské pracoviště, bude v IKEM dále působit. „Jsem rád, že nadále zůstává v IKEM, a to nejen jako nepostradatelný člen kolegia ředitele, ale především jako emeritní přednosta, který ze své pozice bude nadále pomáhat svým nástupcům,“ uvedl ředitel IKEM Michal Stiborek v oficiální tiskové zprávě.

Podle něj Pirk zasvětil svůj profesní život institutu, a to nejen pacientům a kolegům, ale i rozvoji pracoviště a prezentaci IKEM navenek. „Velmi si vážím jeho způsobu vedení pracoviště, které se po právu stalo uznávaným doma i v zahraničí, jeho erudice a znalostí, které si zaslouží především úctu,“ konstatoval Stiborek.

Hotovo mělo být do voleb

Nemocnice uvedla, že Pirk končí ve funkci po vzájemné dohodě, ale známý lékař se proti takové interpretaci ohradil. „Pan ředitel řekl, že mě potřebuje odvolat v souvislosti se zahájením výstavby a vybavováním nového pavilonu. Aby to dělal někdo, kdo tady bude déle než já. Já řekl, že dobře, ale že neodstoupím, takže mě musíte odvolat,“ řekl agenuře ČTK Pirk. „Já chtěl končit později. On říkal, že mě potřebuje odvolat k 1. červenci. Protože je to ředitel, tak jsem to akceptoval, v tomto smyslu byla ta dohoda,“ doplnil.

Pirk už před čtyřmi lety opustil post šéfa kliniky kardiovaskulární chirurgie, tam jej nahradil Ivan Netuka.

„Chtěl to mít hotové do voleb, protože během voleb tady bude blázinec a bude tady určitě nějaké pnutí,“ naznačil jednu z možností svého konce ve funkci Pirk v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Ředitel Stiborek, jehož do funkce jmenoval v roce 2018 tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), mu prý nastínil plán 20. dubna – tedy v den jeho 73. narozenin. Je tedy za Pirkovým odvoláním politika? To slavný kardiochirurg komentovat nechtěl s tím, že se s žádným politikem „nekamarádí“.

Občan druhé kategorie s protilátkami

Profesor Pirk je každopádně výraznou tváří odpůrců tvrdých koronavirových opatření z řad medicínských expertů. Kritizoval například některé kolegy, kteří stanovují diagnózu nemoci covid-19 jen na základě jednoho laboratorního vyšetření. Letos v březnu v pořadu 360° Pavlíny Wolfové televize CNN Prima NEWS se vyjádřil také k takzvaným covidovým pasům – ty by podle politiků a úředníků měly sloužit k bezpečnému cestování, návštěvě restaurace či kulturní akce. Podmínkou je očkování nebo testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 či prodělání nákazy v posledních devadesáti dnech.

„Budu slavit první výročí od prodělání koronaviru a nechal jsem si odebrat protilátky. Mám stále 107 a dolní hranice je 12, přesto jsem považován za občana druhé kategorie a nedostanu cestovní pas. Vím ale o člověku, který dostal dvě dávky vakcíny a má protilátky nula. Takže i když jsem příznivcem očkování, myslím, že lidé, kteří covid prodělali, mohou mít možná lepší imunitu než po očkování a mělo by se k tomu přihlédnout,“ uvedl Pirk, jemuž se nelíbilo ani řízení státu pomocí nouzových stavů. Výhrady měl i k výpočtu reprodukčního čísla R.

Coby vášnivý sportovec a účastník dálkových běhů či oblíbeného běžkařského závodu Jizerská padesátka se Pirk velmi negativně vyjádřil také k zákazu sportování dětí a omezování školní výuky. V rozhovoru pro lifestylový magazín deníku Sport řekl, že sebrat dětem školu, sport i koníčky a nechat je sedět doma u počítačů, aby ani nevstaly z postele je „zločin“. Narážel i na to, že pro mladou generaci představuje infekční viróza covid-19 nízké riziko. Naopak se zvyšuje míra obezity.

„Strach a s ním spojený dlouhodobý stres zásadně snižují imunitu, kterou nyní i pro setkání s tím virem potřebujeme. Chápete, jak je to postavené na hlavu? Strach je také skvělý nástroj k ovládání lidí,“ prohlásil Pirk k atmosféře vytvořené kolem koronavirové nákazy.

Jeho o deset let mladší nástupce Kautzner působí v IKEM téměř 25 let a 20 let vede kliniku kardiologie, která je součástí kardiocentra. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie. Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je katetrizační ablace, což je metoda, při které lékaři potlačují spouštěče srdeční arytmie. Věnuje se také tématu srdeční resynchronizační léčby a zobrazovacích metod v kardiologii. Je členem několika mezinárodních kardiologických společností a autorem nebo spoluautorem mnohých vědeckých a vzdělávacích publikací.

Kardiocentrum IKEM je jedno z nejstarších takových pracovišť v Česku. Zabývá se léčbou srdečních a cévních onemocnění dospělých pacientů. Skládá se ze čtyř částí, mezi které kromě klinik kardiologie a kardiovaskulární chirurgie patří také klinika anesteziologie a resuscitace a pracoviště preventivní kardiologie.